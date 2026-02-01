Kategoria artykułu: Kultura
Zwietrzałe wnętrza, czyli o sukcesie Łukasza Stokłosy
To jego sezon. Malarz Łukasz Stokłosa zeszły rok otworzył wystawą w Zamku Królewskim na Wawelu, ten — w Zamku Królewskim w Warszawie i krakowskiej miejskiej galerii Bunkier Sztuki. A po drodze brał udział w kilku wystawach czasowych. Dziś malarz może mówić o sukcesie.
01.02.2026, 07:45
Dzieła Łukasza Stokłosy w Bunkrze Sztuki. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich wyjątkowych miejscach swoje wystawy zrobił krakowski artysta.
- Z czego wynika popularność tego malarstwa.
- Czym jest sfumato.