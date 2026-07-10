10 najlepszych lokat kwartalnych. Nawet 5,5 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)

Nie trzeba mrozić gotówki na długi czas, by wypracować sobie naprawdę pokaźne odsetki. Na polskim rynku jest naprawdę szeroki wachlarz lokat kwartalnych i każdy znajdzie coś dla siebie.

Warto przeanalizować warunki ofert i wybrać taką, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Lubimy kierować się wyłącznie stawką oprocentowania, tymczasem to inne zasady mogą przesądzić, czy dana lokata jest dobrym wyborem.

Dokonaliśmy przeglądu produktów oszczędnościowych we wszystkich polskich bankach i wyróżniliśmy oferty, które naszym zdaniem są najbardziej godne uwagi.

Zwróciliśmy uwagę nie tylko na oprocentowanie, ale także pozostałe kwestie, jak limit wpłaty, konieczność posiadania statusu nowego klienta czy spełnienia dodatkowych czynności na koncie. Oto ranking XYZ.

1. Raiffeisen Digital Bank – lokata dla Ciebie dla nowych klientów – 5,5 proc.

Lokata ma najwyższe oprocentowanie na rynku oraz limit wpłaty wynoszący 100 tys. zł. Z oferty austriackiego banku można skorzystać wyłącznie w aplikacji mobilnej, będąc posiadaczem nowego konta osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że automatycznie naliczany jest austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

2. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 5,25 proc.

Lokatę można założyć przez internet lub aplikację mobilną, maksymalnie 30 dni po otwarciu konta osobistego. Skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Jej słabość to relatywnie niski limit wpłaty wynoszący 25 tys. zł. Na jednego klienta może przypadać tylko jedna lokata. Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę odsetek.

3. Credit Agricole – Lokata Powitalna – 5,5 proc.

Oferta dostępna jedynie dla nowych klientów i przez 14 dni od założenia konta osobistego. By móc z niej korzystać, trzeba co miesiąc wykonać pięć transakcji kartą lub Blikiem oraz przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej banku. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Kapitalizacja następuje na koniec okresu, a w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty klient traci odsetki. Okres oszczędzania to 90 dni.

4. Bank Nowy – NOWYdepozyt Gwarantowany – 4,6 proc.

Maksymalna wpłata wynosi 100 tys. zł, a lokatę można założyć nawet czterokrotnie, online. Bank nie wymaga założenia konta osobistego, wystarczy rachunek do obsługi lokaty. Ofertę kieruje jednak tylko do nowych klientów. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

5. Inbank – Lokata na Start – 4,5 proc.

Na lokatę można wpłacić do 50 tys. zł., a konto osobiste nie jest wymagane – wystarczy rachunek techniczny do obsługi lokaty i dostęp do internetu. Trzeba być jednak nowym klientem instytucji. W przypadku wcześniejszej wypłaty odsetki przepadają. Obowiązuje limit jednej lokaty na osobę. Środki są objęte estońską gwarancją BFG do 100 tys. euro. Dla obecnych klientów Inbanku dostępna jest lokata standardowa z oprocentowaniem 3,75 proc.

6. Erste – Lokata na powitanie – 4,5 proc.

Z propozycji Erste, nowego banku na polskim rynku (dawny Santander Bank Polska) mogą skorzystać nowi klienci, maksymalnie 15 dni po założeniu konta osobistego. Lokatę można otworzyć w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Maksymalna wpłata na depozyt to 50 tys. zł. Każdy klient Erste może skorzystać z tej propozycji tylko raz. Jeżeli w trakcie oszczędzania się rozmyśli i wypłaci pieniądze, to straci wypracowane odsetki.

7. Toyota Bank – Lokata Standard – 4,2 proc.

Pierwsza w zestawieniu oferta dla wszystkich klientów, a nie tylko nowych. Skorzystać można z niej internetowo i telefonicznie. Wystarczy posiadać darmowe konto i wpłacić minimum 2 tys. zł. Maksymalna kwota na jednej lokacie to 40 tys. zł, a jedna osoba może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszej wypłaty klient zachowuje 10 proc. naliczonych odsetek. Osoby z aktywną umową finansowania pojazdu w Toyota Banku lub Toyota Leasing Polska mogą skorzystać z wariantu Moto Lokata Plus z oprocentowaniem 7,5 proc.

8. BFF – Lokata Facto – 3,75 proc.

Oprocentowanie oferty spadło po wielu miesiącach. Lokatę można założyć przez internet, bez konieczności posiadania konta osobistego – wystarczy rachunek techniczny oprocentowany na 0,5 proc. rocznie. Propozycja skierowana jest również do zamożniejszych klientów: minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Depozyty chroni włoski odpowiednik BFG. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

9. BOŚ Bank – Lokata na Nowe Środki – 3,6 proc.

BOŚ Bank delikatnie podbił oprocentowanie swojej flagowej oferty. Można ją założyć online lub w aplikacji. Dozwolona jest wpłata nowych środków, które znalazły się na koncie osobistym po 29 kwietnia. Minimalna wpłata na lokatę to 1 tys. zł, a górnego limitu nie ma. Nie ma też ograniczenia liczby lokat przypadających na jednego klienta.

10. Alior Bank – Lokata na nowe środki – 3,5 proc.

Każdy klient posiadający konto osobiste w Alior Banku może założyć tę lokatę mobilnie, internetowo lub w oddziale. Wymagana jest wpłata co najmniej 1 tys. zł nowych środków, przelanych na konto osobiste po 29 maja. Maksymalna wpłata wynosi 200 tys. zł, a kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. Wcześniejsza wypłata środków skutkuje utratą odsetek. Okres oszczędzania to 92 dni.