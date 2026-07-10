Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Nawet 5,5 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty kwartalne dają dziś bardzo przyzwoite oprocentowanie. Nietrudno zdobyć stawkę sięgającą nawet 5,5 proc. w skali roku. Wystarczy spełnić proste wymogi banków. Przeanalizowaliśmy oferty na polskim rynku i wyróżniliśmy te najlepsze.
10.07.2026, 05:15
Warto zacząć oszczędzanie, gdy stawki oprocentowania na lokatach i kontach oszczędnościowych w Polsce są wysokie. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które lokaty kwartalne oferują najwyższe oprocentowanie w lipcu 2026 r.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z najlepiej oprocentowanych lokat.
- Na jakie ograniczenia i dodatkowe wymagania warto zwrócić uwagę przy wyborze lokaty kwartalnej.