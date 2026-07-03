Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze konta oszczędnościowe. Nawet 7 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Konta oszczędnościowe dają nie tylko wysokie oprocentowanie, ale także dużą elastyczność. Można wypłacać pieniądze bez utraty odsetek i zasilać depozyt dodatkowymi kwotami w trakcie oszczędzania. Sprawdziliśmy, który bank oferuje najlepsze warunki.
03.07.2026, 04:45
Najwyższe oprocentowanie kusi, ale nie zawsze warto po nie sięgać. Czasem lepiej wybrać ofertę z nieco niższą stawką, ale mniej uciążliwymi warunkami. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które konta oszczędnościowe oferują najwyższe oprocentowanie w lipcu 2026 r.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z promocyjnych stawek.
- Jakie limity wpłat, okresy obowiązywania promocji oraz zasady przelewów i kapitalizacji odsetek obowiązują w poszczególnych ofertach.