Najlepsze konta oszczędnościowe. Nawet 7 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)

Nie samym oprocentowaniem żyje klient polskiego banku. Liczy się także okres obowiązywania promocyjnej stawki oraz pozostałe warunki depozytu, m.in. limit wpłat, zasady kapitalizacji odsetek czy liczba darmowych przelewów. Wiele instytucji kusi wysokim oprocentowaniem, ale mniej atrakcyjne szczegóły oferty potrafią później dać się klientom we znaki.

Przeanalizowaliśmy oferty dostępne na polskim rynku, by wskazać najlepsze konta oszczędnościowe. Skupiliśmy się nie tylko na oprocentowaniu, ale także na zasadach korzystania z depozytu, bo to one często decydują o realnej atrakcyjności produktu. W rankingu XYZ wyróżniliśmy przede wszystkim te konta, które łączą dobrą stawkę z możliwie dużą swobodą.

1. Konto Oszczędnościowe – Bank Pekao – 5,7 proc. na 92 dni

Aby skorzystać z propozycji Banku Pekao, wystarczy być nowym klientem oraz mieć konto osobiste z kartą debetową. Maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem wynosi 200 tys. zł. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc, a jeden mobilny przelew wewnętrzny miesięcznie jest bezpłatny. Warunki oferty są wyjątkowo proste.

2. Elastyczne Konto Oszczędnościowe – VeloBank – 6 proc. na trzy miesiące

Z pełnych warunków oferty VeloBanku może skorzystać nowy klient, który założy konto osobiste i będzie wykonywał co najmniej pięć transakcji miesięcznie kartą lub blikiem. Jeśli nie spełni tych wymogów, oprocentowanie spadnie do 4 proc.

Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 50 tys. zł. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny miesięcznie. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc.

3. Konto Oszczędnościowe Profit – Bank Millennium – 5,5 proc. na 91 dni

Oferta jest dostępna dla wszystkich klientów, ale obejmuje wyłącznie nowe pieniądze wpłacone na darmowe konto osobiste po 12 czerwca 2026 r. Aby uniknąć obniżenia oprocentowania do 2 proc., trzeba wykonać pięć transakcji kartą w każdym miesiącu.

Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 200 tys. zł. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc. Bank zapewnia jeden darmowy przelew miesięcznie na dowolny rachunek bankowy w Polsce.

4. Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie Bonus na start – ING Bank Śląski – 5,5 proc. na trzy miesiące

Oferta ING Banku Śląskiego ma przystępne warunki i wysoki limit wpłat. Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 400 tys. zł. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, natomiast bez prowizji można wykonać tylko jeden przelew zewnętrzny w miesiącu.

Z oferty mogą skorzystać nowi klienci. Sposób naliczania oprocentowania jest nietypowy, ponieważ bank wypłaca odsetki w dwóch ratach. Co miesiąc klient otrzymuje odsetki wynikające ze standardowego oprocentowania, które wynosi 0,8 proc. Po trzech miesiącach bank dopłaca pozostałe odsetki wynikające z podwyższenia oprocentowania do 5,5 proc. za cały okres.

Aby skorzystać z oprocentowania 5,5 proc., a nie 4 proc., trzeba w ciągu trzech miesięcy trzykrotnie zalogować się do aplikacji mobilnej oraz wykonać co najmniej 15 transakcji bezgotówkowych kartą lub blikiem. Założenie tego konta oszczędnościowego daje także dostęp do promocyjnych lokat banku.

5. Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk – BNP Paribas – 7 proc. do 31 sierpnia

Bank proponuje najwyższe oprocentowanie na rynku, jednak na stosunkowo krótki okres, bo tylko do końca wakacji. Ponadto z oferty może skorzystać tylko nowy klient, a promocyjna stawka obejmuje kwotę nie wyższą niż 15 tys. zł. To stosunkowo niski limit.

Konto osobiste nie jest wymagane, by skorzystać z oferty. Wystarczy rachunek depozytowy. Jeden przelew miesięcznie wychodzący z konta oszczędnościowego jest bezpłatny.

6. Konto Oszczędnościowe na start – Alior Bank – 5 proc. na trzy miesiące

Aby uzyskać pełne warunki oferty Alior Banku, trzeba założyć konto osobiste i w każdym miesiącu wykonać 5 transakcji kartą o łącznej wartości 500 zł. Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 30 tys. zł. Promocja obejmuje wyłącznie nowe pieniądze, które wcześniej nie znajdowały się na rachunkach w Alior Banku.

Z oferty mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci Alior Banku. Dla dotychczasowych klientów przeznaczone jest Konto Max Oszczędnościowe. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc. Bank oferuje także jeden darmowy przelew miesięcznie – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

7. Konto Pro Oszczędnościowe – Erste Bank Polska – 4,5 proc. do 31 sierpnia

To kolejna wakacyjna oferta. Jej promocyjne warunki można co prawda przedłużyć od sierpnia do listopada, ale wymaga to spełnienia kilku dodatkowych warunków. Aby w tym okresie uzyskać oprocentowanie wyższe niż 0,5 proc., klient musi pięć razy zalogować się do aplikacji, co podnosi stawkę o 0,25 pkt proc. Wpłata co najmniej 100 zł na konto daje dodatkowe 0,5 pkt proc. Zainwestowanie 100 zł w fundusze Erste oznacza dodatkowe 1,75 pkt proc., a korzystanie z ubezpieczenia w Erste podnosi oprocentowanie o kolejne 1,5 pkt proc. Łącznie pozwala to utrzymać stawkę na poziomie 4,5 proc.

Z oferty może skorzystać każdy klient dawnego Santander Bank Polska, który ma konto osobiste. Wystarczy wpłacić mniej niż 100 tys. zł. Pierwszy przelew w miesiącu jest darmowy, a kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc.

8. Konto Oszczędnościowe Start w promocji – Raiffeisen Digital Bank – 4,5 proc. na trzy miesiące

Z oferty może skorzystać klient, który ma darmowe konto osobiste i nigdy wcześniej nie miał konta oszczędnościowego w austriackim banku. Nowi klienci otrzymują preferencyjne warunki także po zakończeniu pierwszego okresu promocji. Po trzech miesiącach oprocentowanie ich oszczędności w kolejnym kwartale spadnie do 3,2 proc., a nie do stawki minimalnej.

Maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem wynosi 200 tys. zł. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc.

Warto jednak zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. Bank automatycznie potrąca 25 proc. odsetek jako zaliczkę na podatek dochodowy w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, trzeba pobrać ze strony banku odpowiedni formularz podatkowy, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym, a następnie przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

9. Konto Oszczędnościowe Plus – PKO BP – 4 proc. na 90 dni

Największą zaletą kolejnego konta oszczędnościowego jest wysoki górny limit wpłaty, wynoszący aż 250 tys. zł. Oferta dotyczy wyłącznie nowych środków, czyli pieniędzy wpłaconych po 25 czerwca 2026 r., i jest skierowana do wszystkich klientów.

Posiadanie konta osobistego nie jest wymagane, ponieważ środki można zdeponować na specjalnym rachunku do obsługi konta oszczędnościowego. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, a jeden przelew miesięcznie jest darmowy.

10. Plus Konto – Volkswagen Bank – 4 proc. bezterminowo

Konto oszczędnościowe od Volkswagena jest dostępne dla wszystkich klientów i nie ma górnego limitu wpłat. Co istotne, posiadanie konta osobistego również nie jest wymagane. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, a jeden przelew wewnętrzny miesięcznie jest darmowy.

Oferta ma charakter bezterminowy, co w praktyce oznacza możliwość zmiany warunków w dowolnym momencie. Obecne zasady są jednak utrzymywane bez zmian od kilku miesięcy.

11. eKonto oszczędnościowe z eKontem – mBank – 3,9 proc. na 90 dni

Propozycja mBanku jest skierowana do wszystkich klientów, którzy mają darmowe konto osobiste. Wyróżnia się wysokim limitem wpłaty, sięgającym 500 tys. zł.

Na depozyt można wpłacić wyłącznie nowe pieniądze, które pojawiły się na koncie podstawowym po 18 czerwca 2026 r. Z promocji na eKoncie oszczędnościowym można skorzystać tylko raz.

Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc. Jeden przelew miesięcznie z konta i na konto jest darmowy, także poza mBankiem.