11 lokali i plany dalszej ekspansji. Pita Bros chce zbudować sieć greckiego street foodu
Zaczęli od próbnej sekcji w menu w restauracji ich ojca, potem sprzedawali wyłącznie przez aplikacje, a dziś mają 11 lokali stacjonarnych z greckim street foodem i myślą o kolejnych. Twórcy Pita Bros., czyli bracia Vafidisowie, uważają, że w Polsce wciąż brakuje takich smaków.
20.03.2026, 04:45
– Mimo popularności Grecji jako kierunku turystycznego, w Polsce wciąż brakuje kuchni z greckimi smakami, zwłaszcza w wydaniu street foodowym – mówi Georgios Vafidis, współwłaściciel sieci greckiego street foodu Pita Bros. Fot. materiały prasowe Pita Bros
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie Polki i Polacy mają podejście do greckiej kuchni i greckich smaków.
- Jaki plan rozwoju w Polsce i poza nią ma Pita Bros, sieć lokali z grecką kuchnią uliczną prowadzona przez braci Vafidis.
- Co jest dziś największym wyzwaniem restauratorów w Polsce.