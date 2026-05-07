12 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (maj 2026 r.)

Jeżeli chodzi o depozyty, banki ewidentnie skupiają się teraz na lokatach kwartalnych. Mają zdecydowanie najwięcej ofert dla tego rodzaju produktów oszczędnościowych. Ponadto regularnie wprowadzają nowe propozycje, na relatywnie atrakcyjnych warunkach.

W tym miesiącu na szczycie naszego rankingu są dwie nowe oferty, które zaproponowały najwyższe oprocentowanie na rynku. Przygotowując nasze zestawienie, skupiamy się jednak nie tylko na wysokości potencjalnych odsetek, ale także na warunkach ich uzyskania.

Niektóre banki wyznaczają niski limit wpłaty na lokatę lub wymagają wykonania wielu czynności związanych z kontem osobistym. Zawsze bierzemy to pod uwagę przy ocenie ofert wszystkich banków w Polsce. Oto ranking XYZ.

1. Raiffeisen Digital Bank – lokata dla Ciebie dla nowych klientów – 6,7 proc.

Lokata ma najwyższe oprocentowanie na rynku oraz limit wpłaty wynoszący 150 tys. zł. Austriacki bank, który w Polsce działa mobilnie, ewidentnie chce przyciągnąć do siebie klientów atrakcyjnymi warunkami. Z jego oferty można skorzystać wyłącznie w aplikacji mobilnej, będąc posiadaczem nowego konta osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że automatycznie naliczany jest austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

2. Credit Agricole – Lokata Powitalna – 6 proc.

Oferta z wysokim oprocentowaniem, ale dostępna jedynie dla nowych klientów i przez 14 dni od założenia konta osobistego. By móc z niej korzystać, trzeba co miesiąc wykonać pięć transakcji kartą lub Blikiem oraz przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej banku. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Kapitalizacja następuje na koniec okresu, a w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty klient traci odsetki.

3. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 5,25 proc.

Relatywnie niski limit wpłaty wynoszący 25 tys. zł to jedyna słabość tej lokaty. Można ją założyć przez internet lub aplikację mobilną, maksymalnie 30 dni po otwarciu konta osobistego. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Na jednego klienta może przypadać tylko jedna lokata. Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę odsetek.

4. Bank Nowy – NOWYdepozyt Gwarantowany – 4,9 proc.

To kolejna oferta skierowana do nowych klientów, jednak bank nie wymaga zakładania konta osobistego. Maksymalna wpłata wynosi 100 tys. zł, a lokatę można założyć nawet czterokrotnie, całkowicie online. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

5. Inbank – Lokata na Start – 4,5 proc.

To propozycja dla nowych klientów Inbanku. Na lokatę można wpłacić do 50 tys. zł., a konto osobiste nie jest wymagane – wystarczy rachunek techniczny do obsługi lokaty i dostęp do internetu. W przypadku wcześniejszej wypłaty odsetki przepadają. Obowiązuje limit jednej lokaty na osobę. Środki są objęte estońską gwarancją BFG do 100 tys. euro. Dla obecnych klientów Inbanku dostępna jest lokata standardowa z oprocentowaniem 3,9 proc.

6. Erste – Lokata na powitanie – 4,5 proc.

Z propozycji nowego na polskim rynku banku Erste (dawny Santander Bank Polska) mogą skorzystać nowi klienci, maksymalnie 15 dni po założeniu konta osobistego. Lokatę można otworzyć w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Maksymalna wpłata na depozyt to 50 tys. zł. Każdy klient może skorzystać z tej propozycji tylko raz. Jeżeli w trakcie oszczędzania się rozmyśli i wypłaci pieniądze, to straci wypracowane odsetki.

7. Citi Handlowy – Twoja Lokata – 4 proc.

Każdy klient posiadający rachunek w Citi Handlowym może zdeponować od 1 tys. do 20 tys. zł, także środki już zgromadzone na koncie. Lokatę można założyć telefonicznie, online lub w oddziale. Po trzech miesiącach kapitał wraz z odsetkami wraca do klienta. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę całości zysku.

8. BFF – Lokata Facto – 4 proc.

Lokatę można założyć przez internet, bez konieczności posiadania konta osobistego – wystarczy rachunek techniczny oprocentowany na 0,5 proc. rocznie. Oferta skierowana jest również do zamożniejszych klientów: minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Depozyty chroni włoski odpowiednik BFG. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

9. Toyota Bank – Lokata Standard – 3,9 proc.

Skorzystać z oferty można internetowo i telefonicznie. Wystarczy posiadać darmowe konto i wpłacić minimum 2 tys. zł. Maksymalna kwota na jednej lokacie to 40 tys. zł, a jedna osoba może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszej wypłaty klient zachowuje 10 proc. naliczonych odsetek. Osoby z aktywną umową finansowania pojazdu w Toyota Banku lub Toyota Leasing Polska mogą skorzystać z wariantu Moto Lokata Plus z oprocentowaniem 7,5 proc.

10. Alior Bank – Lokata na Nowe Środki – 3,5 proc.

Każdy klient posiadający konto osobiste w Alior Banku może założyć tę lokatę mobilnie, internetowo lub w oddziale. Wymagana jest wpłata co najmniej 1 tys. zł nowych środków, przelanych na konto osobiste po 27 marca. Maksymalna wpłata wynosi 200 tys. zł, a kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. Wcześniejsza wypłata środków skutkuje utratą odsetek. Okres oszczędzania to 92 dni.

11. BOŚ Bank – Lokata na Nowe Środki – 3,5 proc.

Lokatę można założyć online lub w aplikacji. Dozwolona jest wpłata nowych środków, które znalazły się na koncie osobistym po 29 kwietnia. Minimalna wpłata na lokatę to 1 tys. zł, a górnego limitu nie ma. Nie ma też ograniczenia co do liczby lokat przypadających na jednego klienta.

12. UniCredit – Lokata terminowa – 3,5 proc.

Lokatę może założyć każdy klient, jednak wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ważne, by posiadał darmowe konto osobiste. Maksymalna wpłata na depozyt to aż 25 mln zł. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek.