33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski
Konsorcjum inwestorów, w tym globalny numer trzy w logistyce, chce przejąć polskiego lidera innowacji logistycznych. Rafał Brzoska zwiększa zaangażowanie i pozostaje na czele spółki.
09.02.2026, 07:02 Aktualizacja: 09.02.2026, 07:24
Rafał Brzoska budowę firmy zaczął w 1999 r. od roznoszenia ulotek. Niespełna 30 lat później w InPost zainwestować chcą globalni giganci, wyceniając go na 33 mld zł. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto i dlaczego chce kupić InPost.
- Jakie są warunki potencjalnej transakcji.
- Jaka będzie rola Rafała Brzoski i FedExu po transakcji.