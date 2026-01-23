Kategoria artykułu: Analizy
7 kluczowych trendów makroekonomicznych dla GPW w 2026 r. Gdzie szukać okazji, a gdzie zachować większą ostrożność
Polska będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką w UE. Jak to może przełożyć się na koniunkturę w poszczególnych branżach? Które spółki mogą zyskiwać, a które znaleźć się pod presją? Przedstawiamy przegląd kluczowych trendów makroekonomicznych z punktu widzenia inwestora na GPW.
23.01.2026, 05:47
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które trendy makro mogą stworzyć realne okazje inwestycyjne na GPW w 2026 r., a gdzie ryzyko jest dziś niedoszacowane.
- Jak zmiany w gospodarce, stopach procentowych i zachowaniach konsumentów mogą przełożyć się na wyniki spółek giełdowych.
- Które branże mogą znaleźć się pod presją w nadchodzącym roku.