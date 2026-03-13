Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (marzec 2026 r.)
Konta oszczędnościowe dają wysokie oprocentowanie, ale nie tylko. Wyróżniają się dużą elastycznością, bo umożliwiają wcześniejszą wypłatę pieniędzy z zachowaniem odsetek i kapitalizują je co miesiąc.
13.03.2026, 03:45
Kto dokona przeglądu rynku depozytów i wczyta się w zasady promocyjnych ofert, ten znajdzie bardzo atrakcyjne konta oszczędnościowe. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które konta oszczędnościowe w Polsce oferują najwyższe promocyjne oprocentowanie w marcu 2026 r.
- Jakie warunki muszą spełnić klienci, aby skorzystać z podwyższonego oprocentowania na kontach oszczędnościowych.
- Jakie są limity wpłat i zasady kapitalizacji odsetek w najpopularniejszych promocyjnych kontach oszczędnościowych.