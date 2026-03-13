8 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (marzec 2026 r.)

Klienci polskich banków mają w czym wybierać, bo namnożyło się promocyjnych kont oszczędnościowych. Te zapewniają podwyższone oprocentowanie, zazwyczaj na trzy miesiące, ale też wiele innych korzystnych warunków.

To właśnie na tych dodatkowych kwestiach, a nie tylko oprocentowaniu, skupiliśmy się, dokonując przeglądu oferty rynkowej. Zwróciliśmy uwagę na takie kwestie jak długość obowiązywania promocyjnej stawki, wysokość górnego limitu wpłaty i rodzaj kapitalizacji odsetek. Na tej podstawie przygotowaliśmy ranking XYZ.

1. Nest Konto Oszczędnościowe – Nest Bank – 6,6 proc. na 90 dni

Górny limit wpłaty na konto oszczędnościowe to 25 tys. zł. Mogą z niego skorzystać tylko nowi klienci. Aby uzyskać oprocentowanie 6,6 proc., należy w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia oszczędzania zapewnić wpływ wynagrodzenia powyżej 2 tys. zł oraz wykonać 10 transakcji kartą lub blikiem. W przypadku niespełnienia tych warunków oprocentowanie spadnie do 2 proc. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny w miesiącu, a odsetki są kapitalizowane co miesiąc.

2. Elastyczne Konto Oszczędnościowe – Velo Bank – 6 proc. na trzy miesiące

Oferta wyróżnia się stosunkowo wysokim oprocentowaniem oraz atrakcyjnym limitem wpłat, sięgającym 50 tys. zł. Mogą z niej skorzystać nowi klienci, którzy założą konto osobiste i wykonają co najmniej pięć transakcji miesięcznie kartą lub blikiem. W przypadku niespełnienia tego warunku oprocentowanie spada do 4 proc. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny w miesiącu. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc.

3. Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie Bonus na start – ING Bank Śląski – 5,5 proc. na trzy miesiące

Propozycja dla nowych klientów ING Banku Śląskiego. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 400 tys. zł. Przelewy wewnętrzne są darmowe, natomiast tylko jeden przelew zewnętrzny w miesiącu jest bezpłatny. Sposób naliczania oprocentowania jest nietypowy – bank wypłaca odsetki w dwóch częściach. Co miesiąc klient otrzymuje odsetki wynikające ze standardowego oprocentowania (0,8 proc.). Po trzech miesiącach dostanie zaległe odsetki wynikające z podwyższenia oprocentowania do 5,5 proc. za cały okres. Warunkiem podwyższenia oprocentowania do 5,5, a nie 4 proc. jest trzykrotne zalogowanie się do aplikacji mobilnej oraz dokonanie co najmniej 15 transakcji bezgotówkowych kartą lub blikiem w czasie trzech miesięcy oszczędzania. Warto wspomnieć, że założenie tego konta oszczędnościowego pozwala na dostęp do promocyjnych lokat banku.

4. Konto Oszczędnościowe na start – Alior Bank – 5,2 proc. na cztery miesiące

Aby na koncie oszczędnościowym „na start” w Alior Banku zyskać 6 proc. w skali roku, trzeba być nowym klientem. Niezbędne jest założenie konta osobistego oraz wykonywanie co miesiąc pięciu transakcji kartą o łącznej wartości 500 zł. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 30 tys. zł i obejmuje wyłącznie nowe środki – te, które wcześniej nie znajdowały się na rachunkach w Alior Banku. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, a bank oferuje jeden darmowy przelew miesięcznie – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

5. Konto Oszczędnościowe – Bank Pekao – 5 proc. na 92 dni

Oferta o najprostszych zasadach na rynku promocyjnych kont oszczędnościowych. By z niej skorzystać, trzeba mieć konto osobiste z kartą debetową oraz być nowym klientem. Maksymalna wpłata to 100 tys. zł. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc, a jeden mobilny przelew wewnętrzny miesięcznie jest bezpłatny.

6. Konto Oszczędnościowe Profit – Bank Millennium – 5 proc. na 91 dni

Oferta skierowana jest do wszystkich klientów, jednak obejmuje wyłącznie nowe środki wpłacone na darmowe konto osobiste po 20 lutego 2026 r. Aby uniknąć spadku oprocentowania do 2 proc., wymagane jest wykonanie pięciu transakcji kartą w każdym miesiącu. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 200 tys. zł. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, a bank oferuje jeden darmowy przelew miesięcznie na dowolny polski rachunek bankowy.

7. Konto Oszczędnościowe Plus – PKO BP – 4 proc. na 90 dni

Największą zaletą tego konta oszczędnościowego jest wysoki górny limit wpłaty, wynoszący aż 250 tys. zł. Oferta dotyczy wyłącznie nowych środków, czyli tych wpłaconych po 12 lutego 2026 r. Skierowana jest do wszystkich klientów. Posiadanie konta osobistego nie jest wymagane, ponieważ środki można zdeponować na specjalnym rachunku do obsługi konta oszczędnościowego. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, a jeden przelew miesięcznie jest darmowy.

8. Plus Konto – Volkswagen Bank – 4 proc. bezterminowo

Z oferty może skorzystać każdy klient i nie trzeba zakładać konta osobistego. Ponadto nie ma górnego ograniczenia wysokości wpłaty. Kapitalizacja odbywa się co miesiąc. Przelewy wewnętrzne są darmowe, a wszystkie przelewy zewnętrzne kosztują 4 zł. Okres obowiązywania oferty jest bezterminowy, co nie oznacza jednak, że wieczny, ale do odwołania.