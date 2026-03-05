8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (marzec 2026 r.)

Zazwyczaj pół roku oszczędzania to wybór rozsądny, traktowany jako kompromis między stosunkowo krótkim kwartałem, a dłużącym się rokiem. Obecnie ma jeszcze więcej sensu, bo dokładnie za sześć miesięcy dzieci wrócą do szkół po wakacjach. To oznacza, że kto teraz wpłaci pieniądze na lokatę półroczną, ten odbierze je z odsetkami akurat na start nowego roku szkolnego. W sam raz, by oszczędzoną kwotę przeznaczyć na pierwszą wycieczkę czy prezent dla nauczyciela.

Dokonaliśmy przeglądu produktów oszczędnościowych we wszystkich bankach w Polsce. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale także niezwykle istotne szczegóły, jak górny limit wpłaty czy dodatkowe czynności wymagane przez bank od klienta, takie jak regularne transakcje kartą płatniczą. Na tej podstawie przygotowaliśmy zestawienie, które wyróżnia najlepsze propozycje. Oto ranking XYZ.

1. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,6 proc.

To lokata, która od kilku miesięcy ma najwyższe oprocentowanie na rynku. Dostępna jest w oddziale, przez internet lub aplikację mobilną, ale tylko dla nowych klientów. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, że aby zdobyć i utrzymać stawkę 6,6 proc., w każdym miesiącu trwania lokaty należy wpłacić na konto co najmniej 2 tys. zł i wykonać trzy transakcje kartą. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5 proc.

2. Velo Bank – VeloLokata dla Aktywnych – 6,5 proc.

Propozycja kierowana do nowych klientów VeloBanku, którzy po założeniu konta przez pół roku będą co miesiąc wpłacać na rachunek osobisty co najmniej 2 tys. zł. Dotychczasowi klienci mogą skorzystać z tej propozycji tylko wtedy, gdy przez ostatnie trzy lata nie korzystali z produktów oszczędnościowych banku. Każdy klient może założyć wyłącznie jedną VeloLokatę – mobilnie lub online. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 50 tys. zł.

3. Bank Nowy – Nowydepozyt Gwarantowany – 4,3 proc.

Pierwsza propozycja w naszym zestawieniu, która niw wymaga od klienta wielu dodatkowych czynności. Lokatę w Banku Nowym można założyć po otwarciu rachunku depozytowego online i wyrażeniu zgód marketingowych. Mogą to zrobić tylko nowi klienci, chociaż konto osobiste nie jest konieczne. Jedna osoba może posiadać cztery lokaty po 100 tys. zł każda. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki.

4. Toyota Bank – Lokata Plus – 4,25 proc.

Kolejna lokata o wyjątkowo przystępnych zasadach. Może ją założyć każdy klient online, pod warunkiem, że posiada konto osobiste. Minimalna wpłata to 2 tys. zł, maksymalna – 100 tys. zł. Jeden klient może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy zachowuje się 10 proc. naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje na koniec okresu.

5. UniCredit – Lokata terminowa – 4,2 proc.

Lokatę można założyć tylko w aplikacji mobilnej, posiadając konto osobiste i wpłacając mniej niż 25 mln zł. Mogą to zrobić zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci UniCreditu. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Oszczędności są chronione przez Belgijski Fundusz Gwarancyjny.

6. Volkswagen Bank – Lokata Plus – 4,2 proc.

Propozycja dla wszystkich klientów Volkswagen Banku. Lokatę można założyć telefonicznie lub online, posiadając konto osobiste i wpłacając od 1 tys. zł do 2 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. W przypadku zerwania umowy klient zachowuje połowę wypracowanych odsetek. Depozyt objęty jest ochroną niemieckiego funduszu gwarancyjnego (do 100 tys. euro). Okres oszczędzania wynosi 179 dni.

7. Raiffeisen Digital Bank – Lokata dla Ciebie – 4 proc.

Minimalna wpłata na lokatę to 100 zł, a maksymalna wartość wszystkich lokat jednego klienta wynosi 100 tys. zł. Wszyscy klienci austriackiego banku mogą skorzystać z tej oferty mobilnie, wykorzystując dowolne środki. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. Warto zauważyć, że bank automatycznie potrąca 25 proc. odsetek jako zaliczkę na podatek dochodowy w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać ze strony banku odpowiedni formularz podatkowy, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym, a następnie przesłać dokument mejlowo lub listownie na austriacki adres banku.

8. Inbank – Lokata Standardowa – 3,95 proc.

Inbank ponownie uciął oprocentowanie tej oferty. Lokata przyciąga jednak tym, że jest dla wszystkich klientów i nie wymaga zakładania konta osobistego. Można ją założyć wyłącznie przez internet. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł na jedną lokatę (łącznie do 1 mln zł). W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki. Depozyty objęte są ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.