Kategoria artykułu: Analizy
10 wykresów o mundialu. Co decyduje o sukcesie państw?
22 turnieje, ale tylko ośmiu zwycięzców. Mundial to jeden z najbardziej nieproporcjonalnych turniejów sportowych na świecie. Sprawdzamy, co decyduje o sukcesie na mistrzostwach świata: piłkarski ranking, siła gospodarcza, wielkość populacji czy może po prostu fakt bycia gospodarzem.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak bardzo zdominowane przez nieliczne kraje jest podium piłkarskich mistrzostw świata.
- Dlaczego gospodarz mistrzostw świata prawie zawsze radzi sobie lepiej, niż wskazuje jego rzeczywista siła.
- Czy wielkość populacji przekłada się na sukcesy państw na mundialu.