80-letni Lula gra o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?
To może być ostatnia i najważniejsza bitwa w długiej karierze byłego związkowca z robotniczego Pernambuco. Wkraczając w rok wyborczy, Luiz Inácio Lula da Silva nie walczy już tylko o reelekcję, lecz o kształt świata, jaki chce po sobie pozostawić. Brazylijski prezydent próbuje na nowo zdefiniować „ład oparty na zasadach” – wolny od zachodniej hipokryzji i wrażliwy na interesy Globalnego Południa. Chce udowodnić, że nawet w epoce dyktatu siły i wojen handlowych nadal liczą się dialog i prawo międzynarodowe. Sprawdzamy, jak ta wizja zderza się z rzeczywistością: amerykańskimi cłami, interwencją w Wenezueli i ostrą walką o władzę w samej Brazylii, od której zależy geopolityczny kurs całego regionu.
09.02.2026, 04:00
Luiz Inácio Lula da Silva, prezydent Brazylii, wita zwolenników podczas uroczystości upamiętniającej trzy lata od próby zamachu stanu Jaira Bolsonaro. Fot. Ton Molina/ Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego prezydent Brazylii Lula wciąż stawia na dyplomację wielostronną mimo coraz bardziej podzielonej i spolaryzowanej światowej polityki.
- W jaki sposób prezydent Brazylii próbuje godzić ambicje lidera Globalnego Południa i walkę o klimat z trudnymi realiami gospodarczymi w kraju.
- Jak rysuje się polityczna przyszłość Brazylii przed wyborami prezydenckimi w październiku 2026 r. i kto wyrasta na głównego kontrkandydata urzędującej głowy państwa.