9 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (kwiecień 2026 r.)

Oprocentowanie większości rodzajów depozytów leci na łeb na szyję. Stawki na kontach oszczędnościowych od kilku miesięcy pozostają jednak bez zmian, na naprawdę przyzwoitym poziomie. Banki nadal próbują przyciągnąć klientów do tego typu produktów.

Świadczy o tym nie tylko utrzymanie oprocentowania, ale także zasad dostępności. Wymagania stawiane klientom, dotyczące limitów wpłat czy konieczności spełnienia dodatkowych czynności, pozostają w granicach rozsądku.

Przygotowaliśmy przegląd kont oszczędnościowych we wszystkich bankach. Zwróciliśmy uwagę na takie kwestie jak długość obowiązywania promocyjnej stawki, wysokość górnego limitu wpłaty i rodzaj kapitalizacji odsetek. Na tej podstawie przygotowaliśmy ranking XYZ.

1. Nest Konto Oszczędnościowe – Nest Bank – 6,6 proc. na 90 dni

Oferta z najwyższym oprocentowaniem na rynku i warunkami, które da się zaakceptować. Trzeba być nowym klientem Nest Banku, można wpłacić maksymalnie 25 tys. zł. Poza tym, aby uzyskać oprocentowanie 6,6 proc., należy w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia oszczędzania zapewnić wpływ wynagrodzenia powyżej 2 tys. zł oraz wykonać 10 transakcji kartą lub blikiem. W przypadku niespełnienia tych warunków oprocentowanie spadnie do 2 proc. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny w miesiącu, a odsetki są kapitalizowane co miesiąc.

2. Elastyczne Konto Oszczędnościowe – Velo Bank – 6 proc. na trzy miesiące

Oferta dla nowych klientów Velo Banku wyróżnia się stosunkowo wysokim oprocentowaniem oraz atrakcyjnym limitem wpłat, sięgającym 50 tys. zł. By móc z niej skorzystać, trzeba założyć konto osobiste i wykonać co najmniej pięć transakcji miesięcznie kartą lub blikiem. W przypadku niespełnienia tych warunków oprocentowanie spada do 4 proc. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny w miesiącu. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc.

3. Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie Bonus na start – ING Bank Śląski – 5,5 proc. na trzy miesiące

Oferta ma bardzo przystępne warunki. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 400 tys. zł. Przelewy wewnętrzne są darmowe, natomiast tylko jeden przelew zewnętrzny w miesiącu jest bezpłatny. Trzeba być jednak nowym klientem, a sposób naliczania oprocentowania jest nietypowy – bank wypłaca odsetki w dwóch częściach. Co miesiąc klient otrzymuje odsetki wynikające ze standardowego oprocentowania (0,8 proc.). Po trzech miesiącach dostanie zaległe odsetki wynikające z podwyższenia oprocentowania do 5,5 proc. za cały okres. Warunkiem podwyższenia oprocentowania do 5,5 proc., a nie 4 proc. jest trzykrotne zalogowanie się do aplikacji mobilnej oraz dokonanie co najmniej 15 transakcji bezgotówkowych kartą lub blikiem w czasie trzech miesięcy oszczędzania. Założenie tego konta oszczędnościowego pozwala na dostęp do promocyjnych lokat banku.

4. Konto Oszczędnościowe – Bank Pekao – 5 proc. na 92 dni

Prościej być nie może. By skorzystać z propozycji Banku Pekao, wystarczy mieć konto osobiste z kartą debetową i być nowym klientem. Maksymalna wpłata to 200 tys. zł. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc, a jeden mobilny przelew wewnętrzny miesięcznie jest bezpłatny.

5. Konto Oszczędnościowe Profit – Bank Millennium – 5 proc. na 91 dni

Maksymalna kwota wpłaty na konto wynosi 200 tys. zł. Oferta skierowana jest do wszystkich klientów, jednak obejmuje wyłącznie nowe środki wpłacone na darmowe konto osobiste po 20 lutego 2026 r. Aby uniknąć spadku oprocentowania do 2 proc., wymagane jest wykonanie pięciu transakcji kartą w każdym miesiącu. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, a bank oferuje jeden darmowy przelew miesięcznie na dowolny polski rachunek bankowy.

6. Konto Oszczędnościowe na start – Alior Bank – 5 proc. na cztery miesiące

Aby skorzystać z oferty, nowi klienci banku muszą założyć konto osobiste oraz co miesiąc wykonywać pięć transakcji kartą o łącznej wartości 500 zł. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 30 tys. zł i obejmuje wyłącznie nowe środki, które wcześniej nie znajdowały się na rachunkach w Alior Banku. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, a bank oferuje jeden darmowy przelew miesięcznie – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

7. Elastyczne Konto Oszczędnościowe w promocji na nowe środki – Velo Bank – 4,5 proc. na 92 dni

Oferta wyróżnia się stosunkowo wysokim oprocentowaniem oraz atrakcyjnym limitem wpłat, sięgającym 200 tys. zł nowych środków. Z propozycji Velo Banku mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto osobiste i wykonają co najmniej pięć transakcji miesięcznie kartą lub blikiem. W przypadku niespełnienia tego warunku oprocentowanie spada do 1 proc. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny w miesiącu. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc. Przy wpłatach między 200 a 400 tys. oprocentowanie to 4 proc., oczywiście po wykonaniu wymaganych czynności.

8. Konto Oszczędnościowe Start w promocji - Raiffeisen Digital Bank – 4,5 proc. na trzy miesiące

Z tej oferty może skorzystać ten, kto ma darmowe konto osobiste i nigdy nie miał konta oszczędnościowego w austriackim banku. Nowi klienci będą mieli jednak preferencyjne warunki, bo po trzech miesiącach obowiązywania tej oferty oprocentowanie ich oszczędności na kolejny kwartał spadnie do 3,2 proc, a nie do stawki minimalnej. Maksymalna wpłata to 200 tys. zł, kapitalizacja jest miesięczna. Warto zauważyć, że bank automatycznie potrąca 25 proc. odsetek jako zaliczkę na podatek dochodowy w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać ze strony banku odpowiedni formularz podatkowy, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym, a następnie przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

9. eKonto oszczędnościowe z eKontem – mBank – 4,1 proc. na 90 dni

Ta propozycja wyróżnia się wysokim limitem wpłaty, sięgającym 500 tys. zł. Skierowana jest do wszystkich klientów mBanku, którzy posiadają darmowe konto oszczędnościowe. Można na nią wpłacić jednak tylko nowe środki, które pojawiły się na podstawowym rachunku po 9 kwietnia. Z eKonta oszczędnościowego można skorzystać tylko raz. Kapitalizacja odbywa się co miesiąc, a jeden przelew miesięcznie na i z konta jest darmowy, również poza mBankiem.