Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Masowy rabunek i upokorzenie człowieka? Pisarz proponuje stworzenie „sanktuariów wolnych od AI"
Gdy dyplomy i kompetencje tracą na wartości, rośnie znaczenie kapitału kulturowego i sieci elit. Najwięcej stracą na tym najsłabsi. Generatywna AI grozi bezrobociem, „zadłużeniem poznawczym”, zanikiem kompetencji, utratą autonomii i więzi – ostrzega francuski pisarz i prawnik Abel Quentin.
21.06.2026, 05:45
Abel Quentin. Fot. Céline Nieszawer
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto zdaniem Abla Quentina straci na rozwoju AI.
- Jakie zagrożenia niesie generatywna sztuczna inteligencja.
- Dlaczego potrzebujemy „sanktuariów”, czyli miejsc wolnych od AI.