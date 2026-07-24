Afryka bez ceł w Chinach. Nowy układ handlowy zagrozi Europie?
Chiny zniosły cła na produkty z 53 państw afrykańskich. Decyzja ma zwiększyć import surowców i żywności, ale może również wzmocnić konkurencję wobec przemysłu europejskiego.
24.07.2026, 04:23
Kawa, kakao, cytrusy i wino z Afryki mogą trafiać do Chin bez ceł. Pekin buduje w ten sposób nowe zaplecze surowcowe i pogłębia gospodarcze związki z kontynentem. Fot. XYZ/ AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakie afrykańskie produkty Chiny zniosły cła.
- W rozwiązaniu jakich problemów może pomóc Chinom liberalizacja handlu z Afryką.
- Dlaczego decyzja Pekinu może być niebezpieczna dla Polski i Europy.