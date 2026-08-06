Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI Act, czyli obowiązek przejrzystości. Wyjaśniamy, co się zmieniło od 2 sierpnia
Od prostego polecenia w rozmowie z chatbotem po AI w systemach firmowych. Bez względu na to, gdzie „ukryta” jest sztuczna inteligencja, za sprawą nowego prawa unijnego firmy muszą ją ujawnić. Eksperci tłumaczą, z czym zmierzą się firmy.
06.08.2026, 05:50
Specjaliści AI będą mieli największą szansę na pracę w firmach IT. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy przedsiębiorcy wiedzą, jak w ich firmach wykorzystywana jest sztuczna inteligencja.
- Jakie obowiązki wobec firm wprowadził AI Act od 2 sierpnia.
- Przy jakich zadaniach polski biznes wspiera się AI.