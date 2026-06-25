Kategoria artykułu: Biznes
„Kończy się etap eksperymentów z AI bez jasnych zasad”. AI Act opanuje sztuczną inteligencję?
Konsultowanie umów z chatbotem, sortowanie CV przez sztuczną inteligencję i bezrefleksyjne przetwarzanie danych służbowych w publicznych aplikacjach to już przeszłość. AI Act, pierwsza na świecie kompleksowa regulacja sztucznej inteligencji, ma uporządkować korzystanie z AI i zmusić firmy do większej odpowiedzialności.
25.06.2026, 04:33
11 czerwca Sejm uchwalił ustawę o systemach sztucznej inteligencji. To etap wdrażania unijnego rozporządzenia Fot. RT/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest AI Act i jakie zmiany wprowadza.
- Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na największych gigantów cyfrowych, a jakie na firmy z sektora MŚP.
- Kiedy zaczną obowiązywać zmiany i jak się do nich przygotować.