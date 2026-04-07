Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.

Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
07.04.2026, 17:43
Pomimo porannych wzrostów główne indkeksy warszawskiej giełdy zamkneły wtorkową sesję notując spadki.
Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW 7 kwietnia 2026 r.
  2. Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.
  3. Co wpływa na sytuację na GPW.
Powrót handlu na warszawskiej giełdzie po wielkanocnej przerwie nie okazał się najlepszy. Główne indeksy zamknęły bowiem wtorkową sesję ze stratami. Szeroki WIG spadł o 0,4 proc., a WIG20 – o 0,5 proc.

Spadki odnotowały także mWIG40 (–0,2 proc.) i sWIG80 (–0,4 proc.).

Przed godz. 15.30 wszystkie oscylowały jednak wokół wyjściowego poziomu, a do godz. 12 notowały wzrosty.

WIG20: akcje Modivo w dół, PKO BP liderem wzrostów

Na zamknięciu sesji tylko pięć spółek notowanych w WIG20 odnotowało wzrosty. To PKO BP (+1 proc.), Santander, Orlen (oba + 0,8 proc.), Pekao (+0,5 proc.) i Alior (+0,2 proc). Tym samym PKO BP został we wtorek liderem wzrostów, choć niemal do ostatniej chwili na prowadzeniu był Orlen.

Przeczytaj: Warren Buffet nie próżnuje. 5 przemyśleń legendarnego inwestora na emeryturze

Znacznie gorzej radziły sobie akcje Modivo, spadając o 7,3 proc. Był to największy spadek wśród blue chipów.

Wyraźnie straciły też LPP (–2,8 proc), KGHM (–2,6 proc), Tauron (– 2,5 proc.) oraz PGE (–2,2 proc.). O ponad 1 proc. potaniały także notowania Budimexu, PZU, Kruka, Pepco i Grupy Kęty.

Odzież najgorsza, chemia najlepsza

Wśród indeksów sektorowych najgorzej wypadła odzież – straty Modivo i LPP przełożyły się tam na spadek o 3,3 proc.

Wyraźnie straciły także sektory górniczy (– 2 proc.), za sprawą słabych notowań KGHM, oraz energetyczny (–1,9 proc), czemu winne były wyniki Tauronu i PGE, ale też Enei.

Najmocniejszy okazał się z kolei WIG-Chemia (+1,4 proc.). Sektor paliwowy, ciągnięty w górę przez Orlen, urósł o 0,8 proc. Spółki motoryzacyjne podrożały o 0,7 proc. Z kolei sektor bankowy zamknął wtorkową sesję rosnąc o 0,6 proc.

Inwestorzy oceniają ryzyko po groźbach Trumpa

– Na szerokim rynku, sądząc po ropie naftowej, widać pewne obawy. Chodzi o ultimatum Trumpa [...] Każda wypowiedź Iranu czy USA skutkuje zmianą oczekiwań, co do tego, co może się wydarzyć w najbliższych kilku czy kilkudziesięciu godzinach. Jest trochę tak, że rynek oczywiście reaguje na mocne deklaracje i duże wydarzenia, natomiast generalnie stara się przyzwyczaić do tego, co się dzieje – uważa Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Prezydent USA Donald Trump oznajmił we wtorek po godz. 14 o Iranie, że „cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi, jeśli Iran nie spełni jego żądań. Chodzi przede wszystkim o otwarcie cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Przeczytaj: Trump o Iranie: cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi

Ultimatum amerykańskiego prezydenta dla Teheranu upływa o godz. 2 w nocy czasu polskiego. Jeśli Iran nie spełni amerykańskich żądań, to – według zapowiedzi Donalda Trump – armia Stanów Zjednoczonych zbombarduje elektrownie i mosty w Iranie. Wcześniej jednak przywódca USA przekładał termin ultimatum.

Iran zapowiedział już jednak, że nie otworzy Ormuzu pod naciskiem Amerykanów. Co więcej, zagroził zablokowaniem kolejnej cieśniny – Bab al-Mandab. Taki krok mógłby doprowadzić do kolejnego szoku na światowych rynkach.

Rynek obserwuje też zamiary RPP

W tym tygodniu na radarze inwestorów pozostaje także posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ma ona zdecydować o wysokości stóp procentowych. Na początku marca kierowany przez Adama Glapińskiego organ zdecydował o obniżeniu ich o 25 pkt bazowych po tym, jak w styczniu i lutym pozostawiła je bez zmian.

– Tym razem rynek jest, wydaje mi się, że pewien, że nie dojdzie do obniżki stóp procentowych, sądząc po wypowiedziach członków RPP – ocenia Konrad Ryczko.

Główne wnioski

  1. Pomimo porannych wzrostów, wtorkowa sesja na GPW zakończyła się spadkami głównych indeksów. Szeroki WIG spadł o 0,4 proc., a WIG20 – o 0,5 proc.
  2. Spadki odnotowały także mWIG40 (–0,2 proc.) i sWIG80 (–0,4 proc.).
  3. W WIG20 najlepiej wypadł PKO BP, rosnąc o 1 proc. Zdecydowana większość blue chipów odnotowała jednak straty. Najmocniej, bo o ponad 7 proc., potaniały akcje Modivo.
  4. Inwestorzy skupiają swoją uwagę na wojnie na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w obliczu mocnych wtorkowych gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa. Ważnym elementem jest też posiedzenie RPP, choć tu rynek jest pewny utrzymania obecnego poziomu stóp procentowych.