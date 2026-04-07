Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.

Powrót handlu na warszawskiej giełdzie po wielkanocnej przerwie nie okazał się najlepszy. Główne indeksy zamknęły bowiem wtorkową sesję ze stratami. Szeroki WIG spadł o 0,4 proc., a WIG20 – o 0,5 proc.

Spadki odnotowały także mWIG40 (–0,2 proc.) i sWIG80 (–0,4 proc.).

Przed godz. 15.30 wszystkie oscylowały jednak wokół wyjściowego poziomu, a do godz. 12 notowały wzrosty.

WIG20: akcje Modivo w dół, PKO BP liderem wzrostów

Na zamknięciu sesji tylko pięć spółek notowanych w WIG20 odnotowało wzrosty. To PKO BP (+1 proc.), Santander, Orlen (oba + 0,8 proc.), Pekao (+0,5 proc.) i Alior (+0,2 proc). Tym samym PKO BP został we wtorek liderem wzrostów, choć niemal do ostatniej chwili na prowadzeniu był Orlen.

Znacznie gorzej radziły sobie akcje Modivo, spadając o 7,3 proc. Był to największy spadek wśród blue chipów.

Wyraźnie straciły też LPP (–2,8 proc), KGHM (–2,6 proc), Tauron (– 2,5 proc.) oraz PGE (–2,2 proc.). O ponad 1 proc. potaniały także notowania Budimexu, PZU, Kruka, Pepco i Grupy Kęty.

Odzież najgorsza, chemia najlepsza

Wśród indeksów sektorowych najgorzej wypadła odzież – straty Modivo i LPP przełożyły się tam na spadek o 3,3 proc.

Wyraźnie straciły także sektory górniczy (– 2 proc.), za sprawą słabych notowań KGHM, oraz energetyczny (–1,9 proc), czemu winne były wyniki Tauronu i PGE, ale też Enei.

Najmocniejszy okazał się z kolei WIG-Chemia (+1,4 proc.). Sektor paliwowy, ciągnięty w górę przez Orlen, urósł o 0,8 proc. Spółki motoryzacyjne podrożały o 0,7 proc. Z kolei sektor bankowy zamknął wtorkową sesję rosnąc o 0,6 proc.

Inwestorzy oceniają ryzyko po groźbach Trumpa

– Na szerokim rynku, sądząc po ropie naftowej, widać pewne obawy. Chodzi o ultimatum Trumpa [...] Każda wypowiedź Iranu czy USA skutkuje zmianą oczekiwań, co do tego, co może się wydarzyć w najbliższych kilku czy kilkudziesięciu godzinach. Jest trochę tak, że rynek oczywiście reaguje na mocne deklaracje i duże wydarzenia, natomiast generalnie stara się przyzwyczaić do tego, co się dzieje – uważa Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Prezydent USA Donald Trump oznajmił we wtorek po godz. 14 o Iranie, że „cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi”, jeśli Iran nie spełni jego żądań. Chodzi przede wszystkim o otwarcie cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Ultimatum amerykańskiego prezydenta dla Teheranu upływa o godz. 2 w nocy czasu polskiego. Jeśli Iran nie spełni amerykańskich żądań, to – według zapowiedzi Donalda Trump – armia Stanów Zjednoczonych zbombarduje elektrownie i mosty w Iranie. Wcześniej jednak przywódca USA przekładał termin ultimatum.

Iran zapowiedział już jednak, że nie otworzy Ormuzu pod naciskiem Amerykanów. Co więcej, zagroził zablokowaniem kolejnej cieśniny – Bab al-Mandab. Taki krok mógłby doprowadzić do kolejnego szoku na światowych rynkach.

Rynek obserwuje też zamiary RPP

W tym tygodniu na radarze inwestorów pozostaje także posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ma ona zdecydować o wysokości stóp procentowych. Na początku marca kierowany przez Adama Glapińskiego organ zdecydował o obniżeniu ich o 25 pkt bazowych po tym, jak w styczniu i lutym pozostawiła je bez zmian.

– Tym razem rynek jest, wydaje mi się, że pewien, że nie dojdzie do obniżki stóp procentowych, sądząc po wypowiedziach członków RPP – ocenia Konrad Ryczko.