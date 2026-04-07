Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.04.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
07.04.2026 14:27

Trump o Iranie: cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi

Cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie – napisał prezydent USA Donald Trump o Iranie w Truth Social.

Jak dodał, "teraz jednak, gdy mamy Kompletną i Całkowitą Zmianę Reżimu, gdy inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły przetrwały, może wydarzyć się coś rewolucyjnie cudownego, KTO WIE?".

"Dowiemy się dzisiaj w nocy, to będzie jeden z najbardziej istotnych momentów w długiej i złożonej historii Świata. 47 lat (rewolucja islamska w Iranie miała miejsce w 1979 r. – przyp. red.) wyzysku, korupcji, i śmierci, wreszcie dobiegnie końca. Niech Bóg Błogosławi Wspaniały Lud Iranu!" – napisał Trump w Truth Social (pis. oryg.).

Reuters: Iran odrzucił propozyje zawieszenie broni i przedstawił własne żądania

Iran odrzucił propozycje zawarcia tymczasowego rozejmu i przedstawił warunki wstępne do rozmów o „trwałym pokoju” – poinformowała wcześniej we wtorek agencja Reutera, powołując się na wysokie rangą źródło we władzach irańskich.

Iran chce m.in., by USA i Izrael natychmiast zaprzestały ataków, zagwarantowały, że ich nie wznowią, oraz zapłaciły odszkodowanie za szkody wyrządzone podczas konfliktu – poinformowała agencja.

W ramach trwałego porozumienia pokojowego Teheran domaga się także uiszczania opłat przez statki przepływające przez cieśninę Ormuz, kluczową globalną trasę tranzytową dla ropy i gazu z krajów Zatoki Perskiej, mimo że trasa przebiega na wodach międzynarodowych. Wysokość opłat tranzytowych różniłaby się w zależności m.in. od rodzaju jednostki i ładunku.

Ponadto Teheran żąda, by Izrael przestał walczyć w Libanie z Hezbollahem oraz by zakończono ataki na sojuszników Iranu

Propozycja Iranu pojawiła się po tym, jak prezydent USA Donald Trump postawił ultimatum Iranowi, które po kilku przedłużeniach terminu mija dziś w nocy o godz. 2 czasu polskiego: albo ponownie otworzy Ormuz, albo będzie musiał przygotować się na nasilone ataki.

To kolejny raz, kiedy Trump grozi Iranowi w apokaliptycznym tonie

Na konferencji prasowej w poniedziałek Trump zapowiedział, że ma plan uderzeń, w wyniku którego w ciągu czterech godzin po upływie ultimatum każdy most i każda elektrownia w Iranie zostaną zniszczone. Groził, że kraj nie podniesie się ze zniszczeń „przez 100 lat” i powróci do „epoki kamienia łupanego”. Zbywał przy tym pytania, czy takie ataki będą legalne i czy nie będą stanowiły zbrodni wojennej.

Prezydent mówił, że negocjacje prowadzone z Iranem w sprawie zakończenia wojny przebiegały obiecująco, ale kiedy jego doradcy donieśli mu, że Irańczycy wycofują się z rozmów, polecił, dla przykładu, zniszczyć największy most w Iranie. Jednocześnie twierdził, że Irańczycy negocjują w dobrej wierze, choć nie wyrażał optymizmu co do możliwości zawarcia porozumienia.

Trump trzykrotnie przedłużał ultimatum, za każdym razem zapewniając, że tego nie zrobi. W poniedziałek, gdy upływał wcześniej wyznaczony termin, powiedział, że postanowił dać Iranowi dodatkowy dzień, bo „jest miły” i nie chciał atakować Iranu dzień po Wielkanocy.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One
Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One 15 marca 2026 r. Fot. Nathan Howard/Getty Images
