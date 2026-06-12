Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Akcje Modivo poszybowały, WIG na nowym szczycie. Dzień na GPW 12 czerwca 2026 r.

Tuż przed weekendową przerwą Giełda Papierów Wartościowych zakończyła udaną sesję. Główny indeks warszawskiego parkietu – WIG – wzrósł do rekordowego poziomu. W gronie dwudziestu największych spółek większość zanotowała wzrost, z czego największy Modivo.

Alan Bartman - autor artykułu - profil
12.06.2026, 17:53
Logo GPW wyświetlone na telefonie
Na zdjęciu logo GPW wyświetlone na telefonie. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW w piątek 12 czerwca 2026 r.
  2. Co wpłynęło na sytuację na warszawskiej giełdzie.
  3. Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma nowy rekord. WIG zamknął piątkową sesję, będąc 2,31 proc. na plusie, a jego wartość wyniosła 138 732,27 pkt – najwięcej w historii. Równie udany dzień miał indeks WIG20, który wzrósł o 1,69 proc., ustanawiając poziom 3713,88 pkt.

Warto wyróżnić również branżowy indeks WIG-Banki, który podobnie jak główny indeks GPW, zamknął piątkowy handel na rekordowym poziomie 24 111,19 pkt. W ciągu dnia spółki z sektora wzrosły łącznie o 5,15 proc.

Ogólny optymizm mógł wynikać z dzisiejszego debiutu na amerykańskiej giełdzie spółki SpaceX, który będzie najwyższym w historii. Zanim akcje firmy trafią do powszechnego handlu, sprzedała ona pakiet za 75 mln dolarów. Do tej pory tytuł rekordzisty należał do Saudi Aramco. Saudyjski koncern naftowy wchodząc na rynek pozyskał od inwestorów 25,6 mld dolarów.

Jednak pełną skalę efektu SpaceX będzie można ocenić przez pryzmat polskiego rynku w przyszłym tygodniu. Do godziny 17.20 akcje spółki nie zostały dopuszczone do handlu. Wpływ na to może mieć duży popyt. Jak zauważyła agencja Reutera, identyczne sytuacje miały miejsce w 2004 r. w momencie debiutu Google'a oraz w 2012 r., kiedy na rynek wchodził koncern Meta, właściciel Facebooka.

Przeczytaj: Bez przelewu, ale z bilionem „na koncie”. Ile na debiucie SpaceX zarobi Elon Musk

Spółki z WIG20 miały dobry dzień. Modivo bliskie dwucyfrowego wzrostu

W gronie dwudziestu największych spółek GPW tylko cztery zakończyły piątkową sesję na minusie. Najmocniej spadły notowania koncernu LPP, który od rana stracił 6,02 proc. W mniejszej skali straciły Orlen (1,24 proc.), Allegro (0,72 proc.) oraz Dino (0,30 proc.).

W pozostałych przypadkach akcjonariusze mogą z uśmiechem rozpocząć weekend. Najlepsze humory najpewniej będą dopisywały posiadaczom udziałów w Modivo. Notowania spółki wzrosły o 9,51 proc., najmocniej spośród WIG20, zamykając sesję na poziomie 84,3 zł za walor. Jest to jednak cena zdecydowanie niższa od tej z 16 października 2025 r., wynoszącej 154 zł.

Wówczas jeszcze akcje spółki CCC spadły o 14 proc., zmniejszając jej kapitalizację o ok. 1,7 mld zł. Wpływ na to miał raport Ningi Research, który zarzucił polskiej firmie oszustwa, w tym to, że nie opuściła ona rosyjskiego rynku. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Wracając jednak do dzisiejszej sesji, to równie wysoki wzrost – bo o 8,10 proc. – zaliczyły akcje KGHM. Tym samym spółce udało się z nawiązką odrobić straty, jakie notowała od wtorku 9 czerwca.

Wartymi odnotowania są także banki. Jak wcześniej wspomnieliśmy sektorowy indeks osiągnął swój szczyt, na co wpływ miały największe firmy z branży. Akcje mBanku wzrosły o 6,23 proc., Pekao o 5,70 proc., PKO BP o 4,81 proc., Aliora o 4,69 proc., a Erste Banku o 4,07 proc.

Główne wnioski

  1. W piątek 12 czerwca główny indeks GPW – WIG – osiągnął rekordowy poziom ponad 138 tys. punktów. Również historyczny wynik odnotował sektorowy indeks WIG-Banki, który wzrósł do poziomu 24 tys. punktów.
  2. W USA pierwszy swój debiut na giełdzie – również historyczny, bo najwyższy w historii – miał SpaceX, jednak do zamknięcia handlu na warszawskim parkiecie nie ruszyła sprzedaż akcji amerykańskiej spółki. Wpływ z tego wydarzenia dotrze na nasz rynek najpewniej w przyszłym tygodniu.
  3. W gronie spółek z WIG20 w największym stopniu wzrosły akcje Modivo, bo o 9,5 proc. Cena za walor wyniosła 84,3 zł i choć to dobry dzień dla akcjonariuszy firmy, tak to nadal cena niemal dwa razy mniejsza niż w październiku 2025 r., przed publikacją oczerniającego spółkę raportu Ningi Research.