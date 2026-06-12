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Akcje Modivo poszybowały, WIG na nowym szczycie. Dzień na GPW 12 czerwca 2026 r.
Tuż przed weekendową przerwą Giełda Papierów Wartościowych zakończyła udaną sesję. Główny indeks warszawskiego parkietu – WIG – wzrósł do rekordowego poziomu. W gronie dwudziestu największych spółek większość zanotowała wzrost, z czego największy Modivo.
Na zdjęciu logo GPW wyświetlone na telefonie. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w piątek 12 czerwca 2026 r.
- Co wpłynęło na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.