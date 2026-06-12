Akcje Modivo poszybowały, WIG na nowym szczycie. Dzień na GPW 12 czerwca 2026 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma nowy rekord. WIG zamknął piątkową sesję, będąc 2,31 proc. na plusie, a jego wartość wyniosła 138 732,27 pkt – najwięcej w historii. Równie udany dzień miał indeks WIG20, który wzrósł o 1,69 proc., ustanawiając poziom 3713,88 pkt.

Warto wyróżnić również branżowy indeks WIG-Banki, który podobnie jak główny indeks GPW, zamknął piątkowy handel na rekordowym poziomie 24 111,19 pkt. W ciągu dnia spółki z sektora wzrosły łącznie o 5,15 proc.

Ogólny optymizm mógł wynikać z dzisiejszego debiutu na amerykańskiej giełdzie spółki SpaceX, który będzie najwyższym w historii. Zanim akcje firmy trafią do powszechnego handlu, sprzedała ona pakiet za 75 mln dolarów. Do tej pory tytuł rekordzisty należał do Saudi Aramco. Saudyjski koncern naftowy wchodząc na rynek pozyskał od inwestorów 25,6 mld dolarów.

Jednak pełną skalę efektu SpaceX będzie można ocenić przez pryzmat polskiego rynku w przyszłym tygodniu. Do godziny 17.20 akcje spółki nie zostały dopuszczone do handlu. Wpływ na to może mieć duży popyt. Jak zauważyła agencja Reutera, identyczne sytuacje miały miejsce w 2004 r. w momencie debiutu Google'a oraz w 2012 r., kiedy na rynek wchodził koncern Meta, właściciel Facebooka.

Spółki z WIG20 miały dobry dzień. Modivo bliskie dwucyfrowego wzrostu

W gronie dwudziestu największych spółek GPW tylko cztery zakończyły piątkową sesję na minusie. Najmocniej spadły notowania koncernu LPP, który od rana stracił 6,02 proc. W mniejszej skali straciły Orlen (1,24 proc.), Allegro (0,72 proc.) oraz Dino (0,30 proc.).

W pozostałych przypadkach akcjonariusze mogą z uśmiechem rozpocząć weekend. Najlepsze humory najpewniej będą dopisywały posiadaczom udziałów w Modivo. Notowania spółki wzrosły o 9,51 proc., najmocniej spośród WIG20, zamykając sesję na poziomie 84,3 zł za walor. Jest to jednak cena zdecydowanie niższa od tej z 16 października 2025 r., wynoszącej 154 zł.

Wówczas jeszcze akcje spółki CCC spadły o 14 proc., zmniejszając jej kapitalizację o ok. 1,7 mld zł. Wpływ na to miał raport Ningi Research, który zarzucił polskiej firmie oszustwa, w tym to, że nie opuściła ona rosyjskiego rynku. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Wracając jednak do dzisiejszej sesji, to równie wysoki wzrost – bo o 8,10 proc. – zaliczyły akcje KGHM. Tym samym spółce udało się z nawiązką odrobić straty, jakie notowała od wtorku 9 czerwca.

Wartymi odnotowania są także banki. Jak wcześniej wspomnieliśmy sektorowy indeks osiągnął swój szczyt, na co wpływ miały największe firmy z branży. Akcje mBanku wzrosły o 6,23 proc., Pekao o 5,70 proc., PKO BP o 4,81 proc., Aliora o 4,69 proc., a Erste Banku o 4,07 proc.