Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Bez przelewu, ale z bilionem „na koncie”. Ile na debiucie SpaceX zarobi Elon Musk
SpaceX wchodzi na giełdę z wyceną, która bardziej przypomina manifest wiary w przyszłość niż klasyczną kalkulację biznesową. Debiut wart 75 mld dolarów ma sfinansować marsjańskie ambicje, rozwój sztucznej inteligencji i kolejne projekty Elona Muska. Największym zwycięzcą nie musi być jednak ludzkość, lecz sam Musk.
12.06.2026, 13:09
Elon Musk w czasie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Jego późniejszy konflikt z prezydentem był na ustach wszystkich. Teraz powrócił do realizacji swoich wizji. Za pieniądze prywatnych inwestorów. Fot. Justin Merriman/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak giełdowy debiut SpaceX może zmienić majątek Elona Muska i dlaczego nie oznacza to natychmiastowej gotówki na jego koncie.
- Dlaczego inwestorzy są gotowi płacić za SpaceX jak za firmę przyszłości, choć jej aktualne wyniki finansowe rodzą poważne pytania.
- Jaką rolę w całej układance odgrywają Starlink, xAI, fundusze inwestycyjne i ambitny plan kolonizacji Marsa.