Akcje Orlenu na historycznych poziomach, WIG20 lekko w górę. Dzień na GPW 4 maja 2026 r.



W poniedziałek szeroki WIG wzrósł o 0,3 proc. i sięgnął 128 864 pkt. O 0,1 proc. urósł WIG20, który na zamknięciu sesji wyniósł 3492 pkt.

Wyraźny wzrost zaliczył z kolei mWIG40, rosnąc o 1,1 proc. Z kolei sWIG80 zamknął dzień z symbolicznym wzrostem o 0,01 proc.

Rynki wciąż są wrażliwe na niepewną sytuację geopolityczną. Przed południem pojawiły się informacje o ostrzelaniu amerykańskich statków przez Iran. Zostały one jednak szybko zdementowane przez armię USA, która potem przekazała, że w ramach pierwszego kroku operacji „Projekt Wolność” dwa amerykańskie statki handlowe przepłynęły cieśninę Ormuz.

W Polsce uwagę inwestorów zwrócił odczyt PMI za kwiecień, który wyniósł 48,8 pkt wobec 47,7 pkt odnotowanego miesiąc wcześniej i takiej samej prognozy. Oznacza to ogólne pogorszenie warunków biznesowych już 12. miesiąc z rzędu.

Akcje Orlenu na historycznych szczytach

W WIG20 najmocniej podrożały akcje Orlenu, który zyskał w poniedziałek 3,8 proc. Akcje koncernu kosztują już 138 zł i są najdroższe w historii.

Za multienergetycznym gigantem uplasował się Kruk ze wzrostem o 1,5 proc. O 1 proc. wzrosły też akcje Żabki i Pekao.

Po drugiej stronie indeksu blue chipów znalazł się w poniedziałek CD Projekt - akcje spółki spadły o 4,1 proc.

Wyraźne spadki objęły także notowania KGHM (– 2,7 proc.), LPP (– 2,6 proc.), i Tauronu (– 2,1 proc.).

Informatyka w górę, gry w dół

Wśród 14 sektorowych najmocniejsze były spółki informatyczne - indeks WIG-Info wzrósł o 5,5 proc. Sektor zawdzięcza ten wynik Asseco, które ma ponad 50-procentowy udział w portfelu, a w poniedziałek wzrosło o prawie 9 proc.

Pozytywnie wyróżniły się także WIG-Paliwa (+3,8 proc.) za sprawą Orlenu oraz WIG-Chemia (+3,4 proc.), czego „sprawcą” była Grupa Azoty, która odnotowała 5,5-procentowy wzrost.

Najgorzej wypadł za to indeks WIG-Gry, który w ślad za CD Projekt spadł o 3,7 proc. Wyraźnie straciły także górnictwo (–2,5 proc.), odzież (– 1,9 proc.) i energetyka (–1,6 proc.).

W Europie i USA spadki

Tymczasem w Europie o godz. 17.30 indeks EuroStoxx50 spada o 1,9 proc. Zniżkują też brytyjski FTSE100 (–0,1 proc.), niemiecki DAX (–1,1 proc.) oraz francuski CAC40 (–1,6 proc.).

Z kolei w Stanach Zjednoczonych po ostatnich wzrostach najważniejsze indeksy notują lekkie spadki. S&P500 traci 0,4 proc., Dow Jones Industrial 0,8 proc., a Nasdaq Composite – 0,4 proc.

„Letnia hossa na GPW?"

Analityk XTB Eryk Szmyd wskazuje, że chociaż w Stanach Zjednoczonych rekordowe wzrosty każą inwestorom zastanawiać się, czy nie zastosować maksymy „sell in May and go away” („Sprzedaj w maju i odejdź”), to przed warszawską giełdą otwiera się szansa na realne wzrosty.

– WIG w ostatnich kwartałach wykazywał dosyć ograniczoną korelację z nastrojami inwestorów w USA i wydaje się bardziej „zależny” od koniunktury gospodarki Polski, perspektyw polityki NBP oraz globalnej kondycji rynków EM, indeksu dolara i treasuries. Dynamika ze strony wszystkich ważnych dla inwestorów nad Wisłą driverów pozostaje na tym etapie cyklu pro-wzrostowa – tłumaczy.

Jak wskazuje, normalizacja stosunków na linii USA–Iran mogłaby doprowadzić do gwałtownego wzrostu zainteresowania rynkami wschodzącymi, a co za tym idzie, także warszawską giełdą. Jak dodaje, „taki obrót spraw prawdopodobnie wywołałby masową realizację zysków na walorach Orlenu”.

– Tak więc okres letni nie musi być dla GPW słaby [...] O ile „sell in May and go away” wydaje się stwarzać realne ryzyko dla indeksów w USA, dla GPW sprawa jest bardziej złożona, a fundamenty w horyzoncie kilku miesięcy, mniej obarczone sezonowością, wyglądają korzystnie, zwłaszcza dla indeksów średnich i mniejszych spółek – kwituje ekspert.