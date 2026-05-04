Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.05.2026
04.05.2026 15:40

Pierwszy krok „Projektu Wolność”. „Dwa statki handlowe z USA przepłynęły cieśninę Ormuz”

Dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz – poinformowało Dowództwo Centralne USA. Ma to być pierwszy krok operacji „Projekt Wolność”.

Po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa operacji „Projekt Wolność” okręty Marynarki Wojennej USA wpłynęły do cieśniny Ormuz. Ich celem jest „aktywne wsparcie działań mających na celu przywrócenie ruchu statków handlowych”.

„W ramach pierwszego kroku dwa statki handlowe pływające pod banderą amerykańską pomyślnie przepłynęły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż” – ogłosiło Dowództwo Centralne USA.

Rozpoczęcie operacji „Projekt Wolność" ogłosił prezydent USA Donald Trump w nocy z niedzieli na poniedziałek. W jej ramach firmy ubezpieczeniowe, organizacje żeglugowe i kraje, którym zależy na ropie, mają koordynować ruch statków przez cieśninę Ormuz, której paraliż – trwający od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran – doprowadził do gwałtownego wzrostu cen ropy i LNG, a w efekcie także ich pochodnych. Choć Marynarka Wojenna USA wesprze działania, nie ma mowy o eskorcie wojskowej statków.

Obecnie ruch przez cieśninę Ormuz blokuje z jednej strony Iran, a z drugiej strony – USA, które zawracają okręty płynące z i do irańskich portów.

Źródło: XYZ, PAP, X

Tankowiec nieopodal cieśniny Ormuz. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
Przez cieśninę Ormuz płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.
Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
