Pierwszy krok „Projektu Wolność”. „Dwa statki handlowe z USA przepłynęły cieśninę Ormuz”

Dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz – poinformowało Dowództwo Centralne USA. Ma to być pierwszy krok operacji „Projekt Wolność”.

Po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa operacji „Projekt Wolność” okręty Marynarki Wojennej USA wpłynęły do cieśniny Ormuz. Ich celem jest „aktywne wsparcie działań mających na celu przywrócenie ruchu statków handlowych”.

„W ramach pierwszego kroku dwa statki handlowe pływające pod banderą amerykańską pomyślnie przepłynęły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż” – ogłosiło Dowództwo Centralne USA.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Rozpoczęcie operacji „Projekt Wolność" ogłosił prezydent USA Donald Trump w nocy z niedzieli na poniedziałek. W jej ramach firmy ubezpieczeniowe, organizacje żeglugowe i kraje, którym zależy na ropie, mają koordynować ruch statków przez cieśninę Ormuz, której paraliż – trwający od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran – doprowadził do gwałtownego wzrostu cen ropy i LNG, a w efekcie także ich pochodnych. Choć Marynarka Wojenna USA wesprze działania, nie ma mowy o eskorcie wojskowej statków.

Obecnie ruch przez cieśninę Ormuz blokuje z jednej strony Iran, a z drugiej strony – USA, które zawracają okręty płynące z i do irańskich portów.

