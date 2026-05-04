Alkohol pod większą kontrolą. Szwedzki model pokazuje granice polskiej debaty

Systembolaget to nie tylko sieć sklepów, lecz element szerszej polityki zdrowia publicznego. Jej fundamentem jest przekonanie, że państwo może skuteczniej ograniczać szkody alkoholowe, jeśli przejmie kontrolę nad handlem mocniejszymi trunkami. Alkohol o zawartości powyżej 3,5 proc. można kupić wyłącznie w sklepach tej sieci, których w całym kraju działa około 450.

Na stacjach benzynowych czy w zwykłych sklepach spożywczych sprzedaż takiego alkoholu jest niemożliwa. Dla wielu Polaków zaskoczeniem może być również fakt, że sklepy Systembolaget pozostają zamknięte w niedzielę. Nie prowadzą też standardowych dostaw domowych w formule znanej z komercyjnego handlu detalicznego.

Krótsze godziny, wyższy wiek, twarde reguły

Zasady zakupu są precyzyjne. Sklepy działają zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godz. 10–19, część placówek do 20, a w soboty zwykle do 15. Minimalny wiek kupującego wynosi 20 lat. Osoby wyglądające na młodsze muszą okazać dokument tożsamości.

Co istotne, w restauracjach i barach alkohol można legalnie kupić już od 18. roku życia. Oznacza to, że Szwecja mocniej ogranicza sprzedaż detaliczną niż konsumpcję w lokalach gastronomicznych.

Systembolaget działa w formule non-profit. Celem nie jest maksymalizacja zysków, lecz ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych. W praktyce oznacza to całkowity zakaz agresywnych promocji cenowych i rabatów.

Nie ma ofert typu „kup dwa, trzeci gratis”, obniżek za większy zakup czy specjalnych ekspozycji promujących konkretne marki. Produkty sprzedawane są pojedynczo, a producenci nie mogą kupować lepszej widoczności na półkach.

Dystrybucja opiera się na prognozowanym popycie oraz testach jakości prowadzonych w formule ślepej oceny. Eksperci oceniają produkt bez wiedzy o producencie, co ma ograniczać wpływ marketingu i wzmacniać równe zasady konkurencji.

Czy to działa?

Wszystkie te restrykcje mają jeden podstawowy cel: ograniczyć spożycie alkoholu i związane z nim szkody społeczne. Dane pokazują, że szwedzki model w dużej mierze realizuje to założenie. Według statystyk Szwedzkiej Rady ds. Informacji o Alkoholu (CAN), w 2025 r. średnie spożycie czystego alkoholu na osobę powyżej 15. roku życia wyniosło około 8,2 litra. To spadek o 2,6 proc. względem 2024 r. oraz o 8,9 proc. w porównaniu z 2019 r.

W dłuższym horyzoncie trend jest jeszcze bardziej widoczny. Przez ostatnie dwie dekady spożycie malało średnio o około 1 proc. rocznie, a w ostatnich latach tempo spadku dodatkowo przyspieszyło.

Państwowa sieć pozostaje głównym kanałem sprzedaży alkoholu w Szwecji. Z danych CAN wynika, że około 72 proc. rejestrowanego spożycia pochodzi właśnie z zakupów w Systembolaget. Pozostała część to sprzedaż w restauracjach i barach oraz tzw. piwo folköl, czyli napoje o zawartości alkoholu do 3,5 proc., dostępne w zwykłych sklepach.

To oznacza, że polityka prowadzona przez państwowego operatora realnie wpływa na rynek – zarówno na ceny, dostępność, jak i wzorce konsumpcji.

Społeczne poparcie to fundament systemu

Równie istotne jak przepisy jest nastawienie społeczeństwa. Badania pokazują, że około trzech czwartych Szwedów opowiada się za utrzymaniem monopolu. To właśnie wysokie poparcie społeczne sprawia, że tak restrykcyjny model może funkcjonować stabilnie przez dekady.

– Widzimy wyraźne przesunięcie pokoleniowe. Dzisiejsi młodzi dorośli piją generalnie mniej alkoholu, podczas gdy starsi piją więcej niż poprzednie pokolenia. Tworzy to nową sytuację, w której nie tylko rodzice rozmawiają z dziećmi, ale młodzi mogą też prowadzić takie rozmowy ze starszymi członkami rodziny – mówi w rozmowie z XYZ Karolina Dahlbeck Nobel, ekspertka ds. zdrowia publicznego w Systembolaget.

Pierwsze poluzowanie od wieku

Choć Systembolaget pozostaje jednym z najbardziej restrykcyjnych modeli w Europie, w 2025 r. doszło do symbolicznego złagodzenia zasad. Od 1 czerwca małe browary, winnice i destylarnie mogą sprzedawać alkohol bezpośrednio klientom podczas zwiedzania zakładów produkcyjnych.

To efekt wieloletniej debaty, która trwała około 20 lat. Celem zmian było wsparcie turystyki oraz lokalnych, rzemieślniczych producentów.

Nowe przepisy są jednak bardzo ostrożne. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w związku ze zwiedzaniem trwającym co najmniej 30 minut. Obowiązują też limity zakupów: do 0,7 litra mocnego alkoholu albo do 3 litrów wina czy piwa. Dodatkowo przewodnik musi poinformować uczestników o ryzyku uzależnienia i szkodliwości picia alkoholu. Nie jest to więc otwarcie rynku, lecz wąska furtka pozostawiająca nienaruszoną istotę monopolu.

Minister spraw socjalnych i zdrowia publicznego Jakob Forssmed podkreślał, że zmiana nie oznacza odwrotu od dotychczasowej polityki.

„Fundamentem działań rządu pozostaje ochrona detalicznego monopolu Systembolaget. Jest on ważny zarówno dla jakości usług i dostępności oferty w całym kraju, jak i dla ochrony zdrowia publicznego” – mówił w rozmowie z SVT.

Czy to mogłoby działać w Polsce? Bariery są ogromne

Pomysł państwowego monopolu na sprzedaż alkoholu wraca w Polsce regularnie – zwykle wtedy, gdy rośnie dyskusja o kosztach społecznych nadużywania trunków. Pojawiały się już propozycje zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych czy ograniczenia handlu w godzinach nocnych. Do modelu znanego ze Szwecji droga pozostaje jednak bardzo daleka.

Kluczową barierą są regulacje europejskie. Szwedzki system został utrzymany dzięki szczególnym warunkom wynegocjowanym przy wejściu do Unii Europejskiej w 1995 r. Sztokholm argumentował, że monopol jest elementem ochrony zdrowia publicznego. Dziś nowe państwo członkowskie miałoby bardzo ograniczone możliwości stworzenia podobnego systemu od podstaw. Taki ruch mógłby zostać uznany za sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu towarów i konkurencji na wspólnym rynku. To najpoważniejsza i w praktyce najtrudniejsza do pokonania przeszkoda.

Drugim problemem są uwarunkowania społeczne. W Polsce alkohol od dekad jest szeroko dostępny, a zakupy trunków w sklepie osiedlowym, supermarkecie czy na stacji benzynowej są czymś powszechnym. Szwedzki model wyrósł z innej tradycji – większego zaufania do instytucji państwa oraz społecznej zgody na silniejsze ograniczenia w imię zdrowia publicznego. W Polsce podobny poziom akceptacji byłby dziś trudny do osiągnięcia.

Nie bez znaczenia pozostaje także siła branży alkoholowej oraz handlu detalicznego. Każda próba ograniczenia sprzedaży oznaczałaby opór ze strony firm, które czerpią z tego rynku znaczące przychody.

Do tego dochodzą koszty stworzenia całego systemu od zera: budowa sieci sklepów, logistyka, magazyny, zatrudnienie tysięcy pracowników oraz utrzymanie infrastruktury. W kraju wielkości Polski skala takiej operacji byłaby ogromna.

Szwecja liczy około 10,5 mln mieszkańców i posiada około 450 sklepów Systembolaget. Polska ma niemal czterokrotnie większą populację oraz bardziej rozproszoną strukturę osadniczą. Aby system był realnie dostępny, punktów sprzedaży musiałoby powstać znacznie więcej. To oznacza jeszcze większe koszty i dodatkowe wyzwania logistyczne – zwłaszcza poza największymi miastami.

Systembolaget jest uznawany za skuteczne narzędzie ograniczania konsumpcji alkoholu. Mniejsza dostępność, wyższe ceny i brak agresywnego marketingu wpływają na poziom spożycia. W Szwecji model ten ma też trwałe poparcie społeczne.

Warto wiedzieć Co jest realne nad Wisłą? W Polsce wdrożenie pełnego monopolu wydaje się dziś mało realne. Bariery prawne, kulturowe, finansowe i polityczne są zbyt duże. Znacznie bardziej prawdopodobne są rozwiązania punktowe, o których dyskutuje się od lat: nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu,

zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych,

dalsze podnoszenie akcyzy,

ograniczenia reklamy i promocji. To instrumenty prostsze, tańsze i politycznie łatwiejsze do wprowadzenia niż budowa państwowego monopolu. xyz