Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Alkohol pod większą kontrolą. Szwedzki model pokazuje granice polskiej debaty
Szwecja pokazuje, że ograniczanie dostępności alkoholu może działać i mieć społeczne poparcie. Polska nie wprowadzi dziś łatwo państwowego monopolu na sprzedaż, ale ma do dyspozycji prostsze narzędzia: nocną prohibicję, wyższą akcyzę i ograniczenia na stacjach benzynowych.
04.05.2026, 04:00
Zewnętrzny widok sklepu Systembolaget w Munkebäck. Fot. Trygve Finkelsen/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak funkcjonuje szwedzki Systembolaget i jakie obowiązują tam zasady.
- Czy państwowy monopol realnie ogranicza spożycie alkoholu oraz związane z nim szkody.
- Dlaczego taki system w Polsce jest dziś mało realny i jakie alternatywy są możliwe.