Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategorie artykułu: Sport Świat

Amerykanie opodatkują uczestników mundialu. FIFA walczy o ulgi dla drużyn

Meksyk i Kanada zwolniły wszystkie drużyny z konieczności płacenia podatków po mundialu. Amerykanie utrzymali jednak zarówno federalne, jak i stanowe daniny. Reprezentacje krajów nieposiadających umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą musiały płacić. O zwolnienie z tego obowiązku walczy FIFA. Zegar tyka.

Mikołaj Śmiłowski - autor artykułu - profil
31.05.2026, 05:30
Kto wie, być może w sprawie podatków pomoże znajomość, jaką z Donaldem Trumpem nawiązał Gianni Infantino, prezes FIFA. Konieczna może być specjalna przysługa, udzielona na ostatnią chwilę. Fot. Mandel NGAN - Pool/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Dlaczego FIFA zwiększyła nagrody finansowe dla uczestników mundialu 2026.
  2. Które reprezentacje mogą zostać objęte podwójnym opodatkowaniem w USA.
  3. Jakie różnice w podejściu do podatków wobec drużyn stosują USA, Kanada i Meksyk.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Podatki nie należą do najbardziej pasjonujących tematów. Być może dlatego zarówno reprezentacje piłkarskie, jak i FIFA zajęły się nimi tak późno. Niewielu dziennikarzy zajmuje się kuriozalną sprawą opodatkowania związków, trenerów i piłkarzy na zbliżającym się mundialu.

Mundial 2026. Wyższe nagrody od FIFA mają pokryć koszty podatków w USA

Pod koniec maja FIFA poinformowała, że zwiększy o 15 proc. nagrody dla drużyn biorących udział w Mistrzostwach Świata 2026 r. Dzięki podwyżce minimalny zarobek reprezentacji, która odpadnie z turnieju w fazie grupowej, wyniesie w sumie 12,5 mln dolarów. Łącznie dla przedstawicieli 48 państw wyasygnowano 871 mln dolarów.

Podwyżka została przedstawiona jako gest dobrej woli FIFA. Organizacja chce odpowiednio wynagrodzić reprezentacjom udział w największym i najbardziej dochodowym mundialu wszech czasów. W praktyce ma pokryć jednak potencjalne dodatkowe koszty, jakie w związku z podatkami będą musiały ponieść niektóre reprezentacje, które rozegrają swoje mundialowe spotkania na terenie USA.

Przeczytaj: Mundial 2026 od kulis. Te miasta mogą zyskać lub stracić najwięcej

Reprezentacje obawiają się strat finansowych przez amerykańskie przepisy podatkowe

Na początku roku reprezentacje mniejszych krajów szykujących się do wyjazdu do USA zgłosiły się do FIFA z obawą, że przez podatki udział w turnieju spowoduje straty finansowe. FIFA jest zwolniona z federalnych podatków w USA od 1994 r., czyli poprzedniego mundialu organizowanego w tym kraju. Ma też ulgi we wszystkich stanach, z wyjątkiem Waszyngtonu. Pojawiła się nadzieja, że organizacja mogłaby wykorzystać swoje znajomości i wywalczyć ulgi dla reprezentacji.

Do końca marca kraje chcące uzyskać pomoc od FIFA w sprawie podatków miały wystąpić z formalnym wnioskiem. Nie wiadomo, ile reprezentacji się zgłosiło. Pod koniec kwietnia "The Guardian" podał informację, że FIFA wkrótce ogłosi ulgę podatkową dla wszystkich uczestników mundialu. Brytyjski dziennik podał, że kraje zostaną zwolnione z podatku na podstawie paragrafu 501(c)(3) wewnętrznego kodeksu podatkowego skarbu państwa USA. Wystarczy, że złożą wniosek, a ten zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Od tego czasu w sprawie zapanowała cisza. Informacja nie została potwierdzona. FIFA i amerykański urząd podatkowy nie odpowiadają na pytania mediów.

Przeczytaj: Piłkarski celebryta na politycznych salonach. Co prezydent FIFA robił na szczycie pokojowym ws. Strefy Gazy?

Brak umów podatkowych z USA może oznaczać podwójne opodatkowanie drużyn

FIFA powinna powalczyć o ulgi, bo to ona odpowiedzialna będzie za pomniejszanie nagród o określoną kwotę podatku. Chodzi zresztą nie tylko o nagrody, ale także o wpływy ze sponsoringu, czy jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej na terenie USA, choć w tym zakresie każda reprezentacja musi rozliczyć się samodzielnie.

Kraje, które nie mają podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, muszą zapłacić federalny podatek. Na tym nie koniec, bo w niektórych przypadkach obowiązywać będzie także stanowy podatek. Na koniec trzeba jeszcze uiścić opłatę po powrocie do ojczyzny.

W USA federalna stawka CIT wynosi 21 proc. Zarówno pracownicy drużyn (trenerzy, fizjoterapeuci), jak i sami piłkarze również mogą podlegać opodatkowaniu.

Przeczytaj: Nie chce ich FIFA, mają własne mistrzostwa

Kraje z Afryki i Ameryki Południowej najbardziej narażone na dodatkowe koszty

Niemal połowa krajów biorących udział w mundialu nie ma wspomnianej umowy z USA. To najczęściej problem państw z Afryki, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu. Z europejskich krajów nie posiadają jej Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina.

Dla związków piłkarskich takich krajów jak Haiti, Bośnia i Hercegowina, Curaçao i Wyspy Zielonego Przylądka wypłata 12,5 mln dolarów od FIFA za udział i przygotowanie do turnieju to historyczny zastrzyk gotówki. Kraje są na mundialu po raz pierwszy w historii i każdy dolar się liczy. To jedne z najmniejszych gospodarek na świecie.

Ikona wykres interaktywny Wykres interaktywny

Kanada i Meksyk zwolniły drużyny z podatków

Wszystko wskazuje na to, że – w najlepszym przypadku – reprezentacje w ostatniej chwili zostaną zwolnione z opodatkowania federalnego w USA, natomiast daniny stanowe nadal będą obowiązywać. Kanada i Meksyk już dawno zwolniły drużyny ze wszelkich możliwych podatków.

Przeczytaj: Mundial bez Polski, PZPN bez premii. „Wartość federacji spadła o 30–40 proc.”

Co ciekawe, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA respektuje sześć z dziewięciu stanów goszczących piłkarzy na tegorocznym mundialu. Oznacza to, że w trzech stanach (Kalifornii, New Jersey i Pensylwanii) wszystkie drużyny będą musiały się głowić, jak nie złamać prawa podatkowego, jeżeli FIFA nie pomoże w tej sprawie.

Główne wnioski

  1. Stany Zjednoczone utrzymały zarówno federalne, jak i stanowe podatki dla drużyn uczestniczących w mundialu 2026, podczas gdy Kanada i Meksyk zdecydowały się całkowicie zwolnić reprezentacje z takich obciążeń. Problem dotyczy szczególnie państw, które nie mają podpisanych z USA umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce może to oznaczać konieczność zapłacenia podatku zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i po powrocie do własnego kraju.
  2. FIFA stara się ograniczyć skutki tych przepisów, ponieważ ewentualne koszty podatkowe mogłyby znacząco zmniejszyć realne zyski drużyn z udziału w mistrzostwach świata. Organizacja zwiększyła pulę nagród o 15 proc., co ma częściowo rekompensować możliwe obciążenia fiskalne. Jednocześnie pojawiły się informacje o próbach wynegocjowania ulg podatkowych dla wszystkich uczestników mundialu, jednak do tej pory brak oficjalnego potwierdzenia ze strony FIFA i amerykańskich władz podatkowych.
  3. Najbardziej narażone na skutki nowych obciążeń są mniejsze federacje piłkarskie z Afryki, Ameryki Południowej i części Europy. Dla wielu z nich premie za udział w mundialu stanowią ważne źródło finansowania. Dla debiutujących reprezentacji, takich jak Haiti czy Wyspy Zielonego Przylądka, nawet częściowa utrata środków mogłaby mieć duże znaczenie ekonomiczne. Dodatkowym problemem pozostają różnice między poszczególnymi stanami USA, ponieważ nie wszystkie respektują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.