Amerykanie opodatkują uczestników mundialu. FIFA walczy o ulgi dla drużyn

Podatki nie należą do najbardziej pasjonujących tematów. Być może dlatego zarówno reprezentacje piłkarskie, jak i FIFA zajęły się nimi tak późno. Niewielu dziennikarzy zajmuje się kuriozalną sprawą opodatkowania związków, trenerów i piłkarzy na zbliżającym się mundialu.

Mundial 2026. Wyższe nagrody od FIFA mają pokryć koszty podatków w USA

Pod koniec maja FIFA poinformowała, że zwiększy o 15 proc. nagrody dla drużyn biorących udział w Mistrzostwach Świata 2026 r. Dzięki podwyżce minimalny zarobek reprezentacji, która odpadnie z turnieju w fazie grupowej, wyniesie w sumie 12,5 mln dolarów. Łącznie dla przedstawicieli 48 państw wyasygnowano 871 mln dolarów.

Podwyżka została przedstawiona jako gest dobrej woli FIFA. Organizacja chce odpowiednio wynagrodzić reprezentacjom udział w największym i najbardziej dochodowym mundialu wszech czasów. W praktyce ma pokryć jednak potencjalne dodatkowe koszty, jakie w związku z podatkami będą musiały ponieść niektóre reprezentacje, które rozegrają swoje mundialowe spotkania na terenie USA.

Reprezentacje obawiają się strat finansowych przez amerykańskie przepisy podatkowe

Na początku roku reprezentacje mniejszych krajów szykujących się do wyjazdu do USA zgłosiły się do FIFA z obawą, że przez podatki udział w turnieju spowoduje straty finansowe. FIFA jest zwolniona z federalnych podatków w USA od 1994 r., czyli poprzedniego mundialu organizowanego w tym kraju. Ma też ulgi we wszystkich stanach, z wyjątkiem Waszyngtonu. Pojawiła się nadzieja, że organizacja mogłaby wykorzystać swoje znajomości i wywalczyć ulgi dla reprezentacji.

Do końca marca kraje chcące uzyskać pomoc od FIFA w sprawie podatków miały wystąpić z formalnym wnioskiem. Nie wiadomo, ile reprezentacji się zgłosiło. Pod koniec kwietnia "The Guardian" podał informację, że FIFA wkrótce ogłosi ulgę podatkową dla wszystkich uczestników mundialu. Brytyjski dziennik podał, że kraje zostaną zwolnione z podatku na podstawie paragrafu 501(c)(3) wewnętrznego kodeksu podatkowego skarbu państwa USA. Wystarczy, że złożą wniosek, a ten zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Od tego czasu w sprawie zapanowała cisza. Informacja nie została potwierdzona. FIFA i amerykański urząd podatkowy nie odpowiadają na pytania mediów.

Brak umów podatkowych z USA może oznaczać podwójne opodatkowanie drużyn

FIFA powinna powalczyć o ulgi, bo to ona odpowiedzialna będzie za pomniejszanie nagród o określoną kwotę podatku. Chodzi zresztą nie tylko o nagrody, ale także o wpływy ze sponsoringu, czy jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej na terenie USA, choć w tym zakresie każda reprezentacja musi rozliczyć się samodzielnie.

Kraje, które nie mają podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, muszą zapłacić federalny podatek. Na tym nie koniec, bo w niektórych przypadkach obowiązywać będzie także stanowy podatek. Na koniec trzeba jeszcze uiścić opłatę po powrocie do ojczyzny.

W USA federalna stawka CIT wynosi 21 proc. Zarówno pracownicy drużyn (trenerzy, fizjoterapeuci), jak i sami piłkarze również mogą podlegać opodatkowaniu.

Kraje z Afryki i Ameryki Południowej najbardziej narażone na dodatkowe koszty

Niemal połowa krajów biorących udział w mundialu nie ma wspomnianej umowy z USA. To najczęściej problem państw z Afryki, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu. Z europejskich krajów nie posiadają jej Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina.

Dla związków piłkarskich takich krajów jak Haiti, Bośnia i Hercegowina, Curaçao i Wyspy Zielonego Przylądka wypłata 12,5 mln dolarów od FIFA za udział i przygotowanie do turnieju to historyczny zastrzyk gotówki. Kraje są na mundialu po raz pierwszy w historii i każdy dolar się liczy. To jedne z najmniejszych gospodarek na świecie.

Kanada i Meksyk zwolniły drużyny z podatków

Wszystko wskazuje na to, że – w najlepszym przypadku – reprezentacje w ostatniej chwili zostaną zwolnione z opodatkowania federalnego w USA, natomiast daniny stanowe nadal będą obowiązywać. Kanada i Meksyk już dawno zwolniły drużyny ze wszelkich możliwych podatków.

Co ciekawe, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA respektuje sześć z dziewięciu stanów goszczących piłkarzy na tegorocznym mundialu. Oznacza to, że w trzech stanach (Kalifornii, New Jersey i Pensylwanii) wszystkie drużyny będą musiały się głowić, jak nie złamać prawa podatkowego, jeżeli FIFA nie pomoże w tej sprawie.