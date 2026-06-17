Kategorie artykułu: Polityka Świat
Amerykanizacja polskiej polityki. Jak ruch MAGA wpływa na prawicę?
Międzynarodowe konferencje, prezydencka odzież i niezachwiane wsparcie. Wpływ ruchu MAGA na polską prawicę nie ogranicza się wyłącznie do wymiany ideowej. W jaki sposób Donald Trump i jego obóz oddziałują dziś na Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację?
17.06.2026, 05:30
Karol Nawrocki pierwszy raz w roli prezydenta wystąpił na konferencji CPAC w Dallas w USA w marcu 2026 r. Fot. PAP/Adam Warżawa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co łączy polskie partie prawicowe.
- W jaki sposób ruch MAGA wpłynął na niepisane zasady polskiej polityki.
- Z którymi europejskimi partiami politycznymi blisko współpracuje obóz MAGA.