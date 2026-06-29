Kategoria artykułu: Sport
Robert Lewandowski i jego amerykański sen. W Chicago może zarabiać nawet 20 mln dolarów za sezon
Po zakończeniu czteroletniej przygody z FC Barceloną Robert Lewandowski ma kontynuować karierę w Major League Soccer. Kapitan reprezentacji Polski osiągnął porozumienie z Chicago Fire. Będzie to jeden z najgłośniejszych transferów tego lata i kolejny dowód na rosnącą atrakcyjność amerykańskiej ligi.
29.06.2026, 16:34
Transfer Lewandowskiego wpisuje się w wyraźny trend obserwowany od kilku lat. Major League Soccer przestaje być ligą, do której trafiają wyłącznie piłkarze u schyłku kariery. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile Robert Lewandowski zarobi w MLS i jak jego apanaże będą prezentować się na tle wynagrodzenia Leo Messiego.
- Z jakim rozmachem pozycję Chicago Fire na różnych płaszczyznach buduje właściciel klubu.
- Gdzie polscy kibice będą mogli oglądać mecze Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie.