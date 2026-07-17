Siła kobiet, vol. 2
Kategoria artykułu: Sport
Architektka, która urządza kobiece kolarstwo. Z Agatą Lang nie tylko o Tour de Pologne Women
Tour de Pologne kobiet wystartuje już 24 lipca. Wyścig będzie wyjątkowy – kolarki otrzymają takie same nagrody etapowe jak kolarze. To rozwiązanie w tym sporcie wciąż jest rzadko spotykane. Agata Lang współorganizuje imprezę, a jednocześnie pełni funkcję we władzach światowego kolarstwa.
17.07.2026, 03:45
Czesław Lang i Agata Lang, organizatorzy wyścigu Tour de Pologne.
Fot. Grzegorz Momot/PAP
Fot. Grzegorz Momot/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak trudno było być kolarką na początku XXI wieku.
- Jak mocno przyspieszyło kolarstwo kobiet w ostatnich latach.
- W jaki sposób władze światowego kolarstwa chcą zwiększyć bezpieczeństwo podczas wyścigów.