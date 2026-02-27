Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
ARP uratuje, przygotuje i zainwestuje. W tym roku wyda 5 mld zł
– Podpiszemy umowę rządową na odbudowę Ukrainy – zapowiada Bartłomiej Babuśka, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja negocjuje budowę fabryki szczepionek i zainwestuje w produkcję sztucznej nerki. Ma też sukcesy w ratowanych spółkach: RFK pracuje dla Jelcza, a Grupa Przemysłowa Baltic, która w tym roku wyjdzie ze strat, zbuduje kablowiec.
27.02.2026, 05:30
– W tym roku ARP obchodzi 35-lecie. Prezentem dla Polski będzie zbilansowanie Grupy Przemysłowej Baltic. To jest nasz cel istnienia. Gdy dostajemy do uratowania spółkę, opracowujemy dochodowy model biznesowy, znajdujemy zamówienia, wspieramy firmę, żeby stanęła na nogi – mówi Bartłomiej Babuśka, prezes ARP. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak ARP chce wesprzeć polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy.
- Na jakim etapie są procesy ratowania spółek z problemami znajdujących się w portfelu ARP.
- W jakie nowe obszary działalności wchodzi agencja.