Asseco szuka miejsca w rodzimym segmencie obrony. Problemem jest ograniczona struktura zamówień publicznych
Grupa Asseco wzmacnia swoją obecność w obszarze chmury, cyberbezpieczeństwa i rozwiązań dla sektora obronnego. Firma reaguje na rosnące wydatki państw na bezpieczeństwo oraz zwiększone zagrożenia w cyberprzestrzeni. Realizuje pierwsze projekty dla obronności w Polsce i analizuje kolejne przejęcia. Jednocześnie zwraca uwagę na bariery, które utrudniają prywatnym firmom szerszą współpracę z krajową administracją publiczną w tym obszarze.
12.02.2026, 05:15
Rafał Kozłowski, wiceprezes Asseco Poland oraz prezes Asseco Enterprise Solutions, wskazuje na rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa i rozwiązań dla obronności w strategii Grupy oraz zapowiada rozwój w tym obszarze przez wzrost organiczny i akwizycje. Fot. materiały prasowe, Asseco
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy prywatne firmy technologiczne mają realną szansę odegrać większą rolę w cyfrowej modernizacji polskiej obronności.
- Jakie bariery utrudniają współpracę państwa z rynkiem IT w obszarze bezpieczeństwa i cyberochrony.
- Dlaczego Asseco stawia na rozwój kompetencji chmurowych i akwizycje m.in. w sektorze cyberbezpieczeństwa.