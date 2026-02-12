Asseco szuka miejsca w rodzimym segmencie obrony. Problemem jest ograniczona struktura zamówień publicznych

Grupa Asseco, dostawca oprogramowania dla sektora finansów, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w dużym stopniu uwagę koncentruje obecnie na rozwoju kompetencji, produktów i usług chmurowych. Uwzględniając bieżące wyzwania cybernetyczne, ale także dość napiętą sytuację geopolityczną, dostrzegła rosnące zapotrzebowanie na systemy w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa narodowego.

– Z naszego punktu widzenia obszar „defence”, związany z bezpieczeństwem narodowym i dostarczaniem oprogramowania dla sektora obronności jest niezwykle interesujący. Chcielibyśmy przenieść nasze doświadczenia z rynku izraelskiego, w szczególności te związane z cyberbezpieczeństwem, na rodzimy grunt. W Izraelu działamy przez przejęte lokalne spółki, w Polsce także realizujemy pierwsze kontrakty obronnościowe, jednak na wciąż niedużą skalę. Rozważamy organiczny rozwój biznesu w tym obszarze, ale również akwizycje. Bierzemy pod uwagę zakup spółek, które umożliwiłyby w przyszłości szerszą konsolidację rynku nad Wisłą. W Polsce jest kilka spółek z dużym potencjałem technologicznym i biznesowym – mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes Asseco Poland oraz prezes Asseco Enterprise Solutions.

„Deffence” niełatwy dla prywatnych firm

W ostatnich latach mocno zwiększyła się potrzeba uszczelnienia systemów obrony, zarówno terytorialnej, jak i cybernetycznej. Świat, w tym także Polska, zwiększa poziom inwestycji w tym obszarze.

– Perspektywy dla rozwoju rynku są bardzo duże. O kontrakty w Polsce nie jest jednak łatwo. Sęk w tym, że w państwie brakuje jeszcze strategii i jasnego określenia, czy w zakresie obronności administracja publiczna woli działać samodzielnie, wyłącznie z udziałem spółek skarbu państwa, czy jednak przy wsparciu zewnętrznych firm. W kraju nie mamy tym samym rozbudowanej struktury zamówień publicznych w tym obszarze – wskazuje Rafał Kozłowski.

Jego zdaniem, współpraca z zewnętrznymi firmami i z rynkiem w długiej perspektywie mogłaby się okazać dla państwa bardziej efektywna.

– Dopóki w Polsce nie będzie wypracowanego modelu współpracy z rynkiem, dopóty nie pojawią się sukcesy we wdrażaniu systemów IT w obronności. Niemniej, Asseco jest gotowe – w grupie mamy know-how, wyspecjalizowanych inżynierów i doświadczenia z Izraela, gdzie ścieżki współpracy między państwem a rynkiem są wyznaczone, a procedury bardzo dobrze przetestowane – mówi Rafał Kozłowski.

Zdaniem przedsiębiorcy Specyfika zamówień publicznych w obronności W cyfrowej części obronności zamówienia publiczne są dostępne dla sektora prywatnego, jednak funkcjonują na innych zasadach niż klasyczny rynek cywilny. O wyborze wykonawcy decyduje nie tylko cena i doświadczenie, ale przede wszystkim poziom zaufania, dojrzałość organizacyjna oraz zdolność do działania w rygorystycznym środowisku bezpieczeństwa. Kluczowe są kwestie formalne i operacyjne: możliwość pracy z informacjami wrażliwymi, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, właściwe zarządzanie dostępami oraz gotowość do świadczenia usług w trybie ciągłym. Oznacza to, że oprócz kompetencji technologicznych niezbędne są stabilne procesy, odpowiednia struktura organizacyjna i wysoka kultura bezpieczeństwa.



Jednocześnie jest realne zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kompetencje prywatnych firm. Dotyczy to m.in. usług SOC i monitoringu, reagowania na incydenty, testów bezpieczeństwa, zarządzania podatnościami, utrzymania systemów, integracji danych i narzędzi analitycznych, a także szkoleń i ćwiczeń zwiększających gotowość operacyjną. Największym wyzwaniem są postępowania obejmujące kompleksowe zamówienia – od architektury i wdrożenia po utrzymanie i rozwój. W takich przypadkach przewagę mają duzi integratorzy, natomiast mniejsze podmioty najczęściej uczestniczą jako członkowie konsorcjów lub podwykonawcy.



Patrząc na strategię rozpisywania zamówień, widoczne jest napięcie między proceduralnym bezpieczeństwem a dynamiką środowiska cyfrowego. Duże, scentralizowane postępowania ograniczają ryzyko rozproszenia odpowiedzialności, jednak tempo zmian w cyberprzestrzeni wymaga większej elastyczności. Dlatego modele etapowe, krótsze cykle realizacji oraz kontrakty obejmujące nie tylko wdrożenie, lecz także utrzymanie i regularne testowanie systemów, lepiej odpowiadają na współczesne potrzeby w zakresie odporności i gotowości operacyjnej.

Asseco bazuje na doświadczeniach z Izraela

Rafał Kozłowski wskazuje, że Asseco jest dostawcą systemów IT dla NATO czy Frontexu. Grupa jest m.in. dostawcą systemów do analizy danych obrazowych i wizualnych z zakresu obrony terytorialnej, zarządzania jednostkami terenowymi, identyfikacji zagrożeń. Izraelskie spółki z Grupy Asseco produktowo i usługowo wspierają działanie Iron Dome, czyli tzw. żelaznej kopuły, systemu obrony powietrznej.

W Polsce Asseco w obszarze cyberbezpieczeństwa i „defence” planuje rozwój zarówno organiczny, jak i przez akwizycje.

– Potencjał akwizycyjny jest duży. Widzimy kilka firm, które moglibyśmy włączyć do Grupy Asseco, są także spółki zainteresowane działaniem w naszym modelu. Szczegółów negocjacyjnych nie mogę ujawnić, niemniej interesują nas zwłaszcza podmioty, których przejęcie przyspieszyłoby proces konsolidacji sektora – wyjaśnia Rafał Kozłowski.

W zakresie cyberochrony Asseco działa natomiast dwutorowo: wzmacniając bezpieczeństwo własnych systemów IT oraz dostarczając rozwiązania dla klientów.

Zdaniem eksperta Globalne spadki wycen firm technologicznych Obecnie spadki wycen spółek technologicznych na rynkach publicznych nie wynikają ze słabości operacyjnej, lecz z korekty oczekiwań po latach bardzo wysokich mnożników oraz z niepewności związanej z wpływem AI na modele biznesowe. To bardziej reset niż kryzys.



Z perspektywy Polski obraz jest jednak zaskakująco dobry. Polskie spółki technologiczne rozwijają się dynamicznie i nadal pozostają atrakcyjnym kierunkiem dla inwestorów, zarówno finansowych, jak i branżowych. Zmienia się przy tym nurt transakcyjny. Przez lata dominowały firmy usługowe, w tym software house’y bez własnego IP , dziś natomiast w tym segmencie inwestorzy są znacznie bardziej wybiórczy i selektywni. Najlepiej radzą sobie podmioty usługowe o wyraźnej specjalizacji, stabilnych marżach oraz długoterminowych relacjach z klientami, szczególnie w obszarach takich jak cybersecurity czy managed services .



Coraz wyraźniej na pierwszy plan wychodzą spółki produktowe, w tym SaaS-y, oferujące globalne rozwiązania rozwijane z Polski. To jakościowa zmiana, która realnie poprawia skalowalność i odporność tych biznesów. Dynamicznie rosną również takie obszary jak HR tech, public tech oraz wyspecjalizowane nisze, m.in. branżowe systemy ERP czy rozwiązania BPM.



W praktycznie każdym procesie M&A (fuzji i przejęć) temat wpływu AI na przyszłość spółki jest jednym z kluczowych wątków rozmów założycieli firm i inwestorów. AI jest jednocześnie wyzwaniem i ogromną szansą. Dla firm opartych wyłącznie na pracy ludzkiej oznacza presję kosztową i ryzyko erozji marż, natomiast spółki posiadające własne produkty, dane i kompetencje technologiczne, są w stanie szybciej adaptować nowe rozwiązania i budować trwałą przewagę konkurencyjną.



Polski rynek IT pozostaje w dobrej kondycji i staje się coraz bardziej atrakcyjny, zwłaszcza dla inwestorów zagranicznych. Dla founderów to realna szansa na exit lub pozyskanie kapitału na dalszy rozwój. Spółki oferujące rozwiązania kluczowe dla funkcjonowania klientów, które cieszą się dużym przywiązaniem użytkowników i generują stabilne, powtarzalne przychody, mogą nadal liczyć na bardzo atrakcyjne wyceny. Polska konsekwentnie ewoluuje z centrum outsourcingowego w hub produktowy i innowacyjny. Lata 2026-2027 zapowiadają się jako wyjątkowo obfite w transakcje M&A w sektorze technologicznym.

Między wzrostem organicznym a akwizycjami

Asseco chce zwiększać własne kompetencje w zakresie doradztwa rynkowego, jak i przejmować spółki, które mogłyby wspierać przedsiębiorstwa na rynku w zakresie wzmacniania ich bezpieczeństwa IT.

– Asseco w dużym stopniu rośnie przez akwizycje i cały czas szukamy nowych firm na rynku. Na transakcje decydujemy się wyłącznie wówczas, gdy dostrzegamy synergię i potencjał rozwojowy. Nie towarzyszy temu presja – podkreśla Rafał Kozłowski.

Asseco będzie ponadto zwiększać swoje kompetencje i możliwości sprzedażowe jako dostawca rozwiązań i technologii chmurowych, głównie poprzez spółkę Asseco Cloud.

– Różnice w podejściu do chmury czy w poziomie wdrażania rozwiązań chmurowych nie są diametralne, gdy porównujemy ze sobą poszczególne kraje; bardziej widać je na poziomie sektorowym. A potencjał technologii chmurowych jest ogromny, tym bardziej chcemy mocniej zaistnieć jako lokalny dostawca. Pamiętajmy natomiast, że implementacja nowych systemów w firmach lub organizacjach powinna być spójna z ich realnym zapotrzebowaniem i przynosić namacalne korzyści. Hurraoptymizm technologiczny nie jest w tym przypadku najlepszym doradcą – zaznacza Rafał Kozłowski.

Zdaniem eksperta Asseco pod obserwacją inwestorów Asseco monitoruję od ponad dekady i w mojej opinii jest to jedna z najlepszych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych – dobrze zarządzana, z silną pozycją zwłaszcza na rynkach polskim i izraelskim. Spółki z Grupy Asseco dostarczają własne rozwiązania, które są kluczowe dla funkcjonowania administracji publicznej, służby zdrowia itp., w szczególności w naszym kraju. Moim zdaniem ta zależność klientów od produktów spółki może stanowić ochronę przed negatywnym wpływem AI na producentów oprogramowania.



Wbrew konsensusowi rynkowemu uważam, iż Asseco Poland pozostaje atrakcyjnie wyceniane. Spółka znacząco zwiększyła swoją wycenę po wejściu we współpracę z Constellation Software, obecnie jej największym akcjonariuszem, ale to właśnie ta kooperacja powinna być motorem wzrostu biznesu Asseco w przyszłości. Constellation Software inwestuje w globalne spółki software’owe i jako inwestor aktywny podnosi ich rentowność i zwrot na kapitale już w krótkim terminie. Obserwacja ta bazuje na innych notowanych spółkach portfelowych Constellation Software np. TruBrige czy Sygnity.

Dodaje, że obecna sytuacja geopolityczna na świecie oraz zmienna koniunktura rynkowa mogą powstrzymywać wielu przedsiębiorców przed długoterminowymi inwestycjami w technologie.

– Firmy, które dziś wygrywają na rynku, zdają sobie sprawę, że obecnie rozwój w biznesie następuje przez nowoczesne technologie i automatyzację. Inwestycje mimo wszystko są więc koniecznością – zaznacza Rafał Kozłowski.