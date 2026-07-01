Kategoria artykułu: Biznes
Atakujący częściej się loguje niż włamuje. Nowa rzeczywistość cyberzagrożeń w biznesie
Haker nie musi przełamywać zabezpieczeń systemu – często wystarczy, że zaloguje się do niego przy użyciu przejętych danych. Nowe metody szantażu oraz rozwój deepfake’ów sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz częściej traktują cyberubezpieczenia jako element strategii zarządzania ryzykiem.
01.07.2026, 03:00
Najgroźniejsze cyberataki coraz rzadziej zaczynają się od włamania do systemu – ich punktem wyjścia najczęściej jest człowiek, którego cyberprzestępcy wykorzystują za pomocą socjotechniki i phishingu. Fot. Galeanu Mihai/Gety Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienia się charakter ataków ransomware i dlaczego same kopie zapasowe nie zawsze wystarczą.
- Co obejmują nowoczesne cyberubezpieczenia i jakie warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać.
- W jaki sposób rozwój technologii deepfake zwiększa ryzyko strat finansowych dla firm.