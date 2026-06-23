Kategoria artykułu: Biznes
Polisa nie wystarczy. Jak zmiany klimatu zmieniają rynek ubezpieczeń
Powódź z września 2024 roku uszkodziła ponad 6 tys. nieruchomości gospodarczych i wygenerowała ponad 2,1 mld zł szkód ubezpieczonych. To najdroższa katastrofa naturalna w Polsce od lat i sygnał, że firmy muszą na nowo przemyśleć swoje podejście do ochrony ubezpieczeniowej.
23.06.2026, 03:15
Skutki katastrof klimatycznych coraz wyraźniej odczuwają zarówno globalne gospodarki, jak i polskie firmy – od rekordowych pożarów w Kalifornii po powódź w Polsce, która w 2024 roku spowodowała szkody przekraczające 2,1 mld zł. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak rosnąca liczba katastrof naturalnych wpływa na koszty ubezpieczeń i strategie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw.
- Dlaczego powódź z 2024 roku stała się testem odporności polskich firm i ujawniła problem niedoubezpieczenia sektora MŚP.
- Które branże są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu oraz jakie narzędzia pozwalają ograniczać straty operacyjne i finansowe.