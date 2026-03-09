Kategoria artykułu: Polityka
Kto wygrał luty w polityce? Awantura o ambasadora USA i problemy Polski 2050
Choć luty był krótki, to w polskiej polityce nie brakowało wydarzeń, które rozgrzewały opinię publiczną. Wraz z firmą Mediaboard analizujemy, które tematy dominowały w mediach i jak wpłynęły na zasięgi partii oraz polityków.
09.03.2026, 05:15
Włodzimierz Czarzasty wygenerował wysokie zainteresowanie medialne po jego deklaracji w sprawie propozycji Pokojowej Nagrody Nobla dla prezydenta USA Donalda Trumpa. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wydarzenia wpłynęły na widoczność polityków w mediach i sieci.
- Które partie dominują w mediach tradycyjnych i dlaczego niekoniecznie są z tego zadowolone.
- Jak zróżnicowane są czołówki zestawień partyjnych w sieci.