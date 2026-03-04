Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026, 05:50
Najwyższą nominalną dywidendę wypłaci zapewne PKO BP. Zdaniem analityków bank może zaraportować nawet 10,6 mld zł zysku netto za 2025 rok. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które banki mogą wypłacić 75 proc., a które 50 proc. zysków w postaci dywidendy.
- Ile miliardów zasili budżet państwa – bezpośrednio i przez podatek od dywidend.
- Jaka kwota trafi do austriackiego Erste Group, nowego właściciela trzeciego banku w Polsce.