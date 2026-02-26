Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes ING: Wyróżnić się? Naszą największą przewagą jest właśnie przewidywalność (WYWIAD)
Rosnący od dekad własnymi siłami ING Bank Śląski ma 282 mld zł aktywów i realną szansę awansu na podium sektora. Kierujący bankiem od 10 miesięcy Michał Bolesławski podkreśla jednak, że celem nie są aktywa, lecz portfel kredytowy. Mówi też o rosnącej konkurencji, wpływie AI na bankowość i granicach akceptowalnego ryzyka.
26.02.2026, 05:50
Prezes ING Michał Bolesławski przyznaje, że bank będzie kontynuował dotychczasowy rozwój, obierając jednak nowe kierunki stanowiące odpowiedź na nowe wyzwania. Fot. materiały prasowe ING
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy ING realnie ma szansę wyprzedzić konkurenta z 308 mld zł aktywów.
- Czym różni się ING kierowany przez Michała Bolesławskiego od banku zarządzanego przez jego poprzedników.
- Dlaczego zagraniczne banki mogą oferować w Polsce kredyty tańsze o 0,5 punktu procentowego.