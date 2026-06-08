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Bankowość w erze spadających stóp. Prezes Pekao wskazuje, gdzie szukać zysków
Cykl obniżek stóp procentowych uderza w marże banków. Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao, w rozmowie z XYZ wyjaśnia, dlaczego banki muszą postawić na dochody prowizyjne, a także gdzie widzi potencjał do wzrostu portfela kredytowego.
08.06.2026, 03:50
"Pomimo obciążeń, realizujemy stosunkowo duże dochody przy relatywnie niskim poziomie kosztów" - podkreśla Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wypada polski sektor bankowy na tle Europy pod względem pobieranych prowizji?
- W jaki sposób banki chcą zwiększać przychody bez drastycznego podnoszenia opłat w tabelach?
- Jaki czynnik wpłynie na spadek zatrudnienia w sektorze bankowym w najbliższych latach?