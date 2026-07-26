Aperol Spritz najtańszy w Neapolu. Espresso w Rzymie i Lizbonie tańsze niż w Warszawie

Neapol i Palermo we Włoszech, bułgarskie Warna i Burgas oraz Marmaris w Turcji to pięć turystycznych miejscowości, w których Aperol Spritz kosztuje najmniej. Tak przynajmniej wynika z zestawienia Aperol Spritz Index 2026, przygotowanego przez brytyjską firmę Eurochange. Na liście nie znalazła się żadna miejscowość w Polsce.

Za popularny drink w Neapolu trzeba zapłacić równowartość 8,65 zł, a w sycylijskim Palermo – 17,30 zł.

Nieco drożej jest w Warnie, gdzie Aperol Spritz kosztuje średnio 20,55 zł, oraz w Burgas – 21,28 zł. W tureckim Marmaris trzeba za niego zapłacić równowartość 26,73 zł.

Tania Albania

Eurochange sprawdził ceny w 38 europejskich miejscowościach popularnych wśród turystów. W każdej z nich wytypował trzy lokale zajmujące najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania Google dla frazy „Aperol Spritz”. Podana cena drinka jest średnią z tych trzech miejsc.

Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamykają Saranda w Albanii, gdzie Aperol Spritz kosztuje średnio 29,16 zł, Gran Canaria – 31,41 zł, chorwacki Zadar – 31,45 zł, Florencja – 31,71 zł oraz albańskie Dhërmi – 32,40 zł.

Gdzie Aperol Spritz podrożał najbardziej?

Według zestawienia Eurochange jedne z najwyższych cen wakacyjnego drinka odnotowano w Dubrowniku w Chorwacji – 48,28 zł, w Kotorze w Czarnogórze – 49,75 zł, a także na Ibizie i w Rzymie – po 60,56 zł. Listę 38 miejscowości zamyka Mediolan, gdzie za Aperol Spritz w analizowanych lokalach trzeba zapłacić średnio aż 72,07 zł.

Eurochange sprawdził również, w których miejscowościach cena drinka wzrosła najbardziej w porównaniu z latem 2025 r. W Palermo Aperol Spritz podrożał aż o 55 proc., w Marmaris o 38,4 proc., a na greckim Rodos i w chorwackim Splicie – po 32,1 proc.

Gdzie można najtaniej wypić Aperol Spritz? Fot. XYZ

W Polsce alkohol droższy niż średnio w UE

Ranking dotyczy ceny konkretnego drinka w ściśle wyselekcjonowanych miejscowościach turystycznych. Szerszy obraz dają dane Eurostatu za 2025 r., obejmujące ceny napojów alkoholowych w całej Unii Europejskiej.

Najtańszy alkohol jest we Włoszech, gdzie kosztuje o 18,1 proc. mniej niż wynosi średnia unijna. Relatywnie niskie ceny odnotowano również w Niemczech – o 14,1 proc. poniżej średniej UE, Austrii – o 10,9 proc., Hiszpanii – o 9,9 proc., Czechach – o 8,2 proc., Rumunii – o 2,7 proc., Słowacji – o 2,4 proc., na Węgrzech – o 1,1 proc. oraz w Holandii – o 0,5 proc.

W Polsce napoje alkoholowe są o 8,5 proc. droższe od średniej unijnej. Najwyższe ceny w UE odnotowano w Finlandii, gdzie przekraczają średnią o 107,3 proc., oraz w Irlandii – o 92,1 proc.

Na espresso do Lizbony lub Rzymu

Polacy płacą więcej niż mieszkańcy wielu innych europejskich państw nie tylko za alkohol. Działająca na 11 rynkach sieć sklepów Przyjaciele Kawy porównała ceny kawy w 28 europejskich stolicach.

Według jej wyliczeń filiżanka espresso w Warszawie kosztuje średnio 2,40 euro. To zdecydowanie więcej niż w Lizbonie, gdzie trzeba zapłacić 1,38 euro, Rzymie – 1,88 euro, Atenach – 2,16 euro, czy Madrycie – 2,17 euro.

Drożej niż w Warszawie jest m.in. w Pradze, gdzie espresso kosztuje średnio 2,48 euro, oraz w Wiedniu – 3,05 euro. Najwyższe ceny odnotowano w Helsinkach – 3,38 euro, i Kopenhadze – 4,22 euro.

Analiza powstała na podstawie danych dotyczących 4671 lokali w 28 europejskich stolicach. Uwzględniono wyłącznie miejsca, które oferowały espresso, cappuccino i latte, miały co najmniej pięć opinii klientów oraz udostępniały przejrzyste i możliwe do zweryfikowania informacje o cenach.

Najtańsza stolica z kawą na mieście? Fot. XYZ

Gdzie kawa jest najbardziej przystępna?

– „Wyjście na kawę” w wielu europejskich kulturach pełni ważną funkcję społeczną, ale jednocześnie często może konkurować z bardziej niezbędnymi wydatkami. Paradoksalnie tam, gdzie kawa jest najtańsza, często najtrudniej na co dzień pozwolić sobie na nią – zauważa Dawid Potrząsaj, kierownik operacyjny w Przyjaciołach Kawy.

Jak przekonuje, chociaż w stolicach Europy Wschodniej i Południowej nominalne ceny kawy należą do najniższych, jej zakup często pochłania tam większą część miesięcznych dochodów niż w teoretycznie droższych miastach Europy Zachodniej i Północnej.

W Kiszyniowie, gdzie kawa należy do najtańszych w Europie, za przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto można kupić zaledwie 523 filiżanki espresso. To najmniej spośród 28 analizowanych miast.

W Warszawie przeciętna miesięczna pensja wystarcza na zakup 791 filiżanek espresso, co daje polskiej stolicy 17. miejsce w zestawieniu. Do miast, w których kawa na mieście jest najbardziej przystępna w relacji do zarobków, należą również Londyn i Paryż, mimo że pod względem ceny nominalnej zajmują wysokie miejsca.

Big Mac w Polsce tańszy niż w USA. W Czechach kosztuje jeszcze mniej

Jednym z najczęściej porównywanych produktów jest Big Mac. Big Mac Index to nieformalny wskaźnik parytetu siły nabywczej, wprowadzony przez brytyjski tygodnik „The Economist”.

Dane za 2026 r. pokazują, że spośród analizowanych krajów europejskich Big Mac najwięcej kosztuje w Szwajcarii – 8,97 dolarów, czyli o 47 proc. więcej niż w Stanach Zjednoczonych. W Norwegii kosztuje równowartość 7,92 dolarów, w Niemczech – 7,19 dolarów, w Wielkiej Brytanii – 7,07 dolarów, czyli o 16 proc. więcej niż w USA, a we Francji – 6,35 dolarów.

W Polsce Big Mac jest o około 2 proc. tańszy niż w Stanach Zjednoczonych i kosztuje równowartość 5,99 dolarów.

Jeszcze mniej trzeba zapłacić w Czechach, gdzie cena wynosi 5,43 dolarów, oraz na Węgrzech – 5,21 dolarów.