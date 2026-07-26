Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Aperol Spritz najtańszy w Neapolu. Espresso w Rzymie i Lizbonie tańsze niż w Warszawie
Aperol Spritz, espresso i Big Mac – eksperci porównali ceny popularnych produktów w Polsce i innych krajach.
26.07.2026, 05:02
Espresso w Warszawie jest dużo droższe niż w Lizbonie czy Rzymie. Fot. RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Gdzie podczas wakacji można najtaniej wypić Aperol Spritz.
- Ile za espresso płacą warszawiacy, a ile mieszkańcy innych europejskich stolic.
- Jak różnią się ceny Big Maca w poszczególnych krajach.