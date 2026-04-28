Kategoria artykułu: Biznes
Beko zainwestuje w Polsce 110 mln euro. To koniec zwolnień, chyba że sytuacja się pogorszy
Po przejęciu europejskiej działalności Whirlpoola turecki koncern w półtora roku zamknął w Polsce trzy fabryki. Powód? Moce produkcyjne były za duże. Teraz firma obiecuje inwestycje i liczy na klientów oraz pomoc Brukseli w ochronie europejskiej produkcji.
28.04.2026, 20:12
– Gdyby Beko nie kupiło działalności Whirlpoola, inne fabryki mogły również zostać zamknięte. W dłuższej perspektywie ocaliliśmy wiele miejsc pracy – mówi Akin Garzanli, prezes Beko Europe. Fot Beko
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przez dwa lata zmieniła się europejska baza produkcyjna Beko.
- Jak wygląda przyszłość polskich fabryk spółki.
- Jakie rozwiązania mogą pomóc branży AGD w Europie i Polsce.