Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od Moskwy do kosmicznego IPO. SpaceX tryumfuje, choć mógł nie przetrwać pierwszych lat
SpaceX szykuje się do największego IPO w historii. Niewiele jednak brakowało, by burzliwe początki przekreśliły kosmiczne ambicje Elona Muska. Zaczęło się od nieudanych rozmów z Rosjanami, a jeszcze przed pierwszym udanym lotem spółka stanęła na skraju bankructwa. Historia SpaceX to startupowy thriller.
11.06.2026, 11:08
Droga SpaceX Elona Muska do sukcesu w kosmosie nie była usłana różami. Fot. XYZ/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie były początki SpaceX.
- Jakie był najważniejsze momenty w historii SpaceX.
- Jakie cele stawia sobie spółka Elona Muska i nad czym dziś pracuje.