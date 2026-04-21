Polska ma jeden z największych banków rozwoju w UE. Gigantyczna wartość

Na całkowitą kwotę wsparcia dla gospodarki wygenerowaną przez BGK, którą bank po raz pierwszy policzył sam, złożyły się trzy główne komponenty: finansowanie z działalności własnej banku (47 mld zł), działalność zlecona (w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – 221 mld zł) oraz kapitał prywatny zmobilizowany dzięki instrumentom BGK (216 mld zł).

BGK: w 2025 r. 232 mld zł wygenerowanego wsparcia na transformację, 65 mld zł na sektor obronny

Największa część środków – według tych wyliczeń – zasiliła transformację energetyczną – 232 mld zł. Istotne wsparcie otrzymały także przedsiębiorstwa – 84 mld zł oraz sektor obronny – 65 mld zł. Bank istotnie angażował się również w rozwój infrastruktury, mieszkalnictwo i wsparcie dla samorządów.

Na koniec 2025 r. zaangażowanie kredytowo-gwarancyjne BGK osiągnęło 202 mld zł i było najwyższe w historii banku. W porównaniu z 2024 r. oznaczało to wzrost o 6,2 proc. Jednocześnie – jak zauważył prezes BGK Mirosław Czekaj – odbyło się to przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności i adekwatności kapitałowej, a bank utrzymał wysoką efektywność kosztową.

Jak ocenił, rok 2025 przyniósł również bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk netto BGK wyniósł 3,2 mld zł i był o ponad 11 proc. wyższy niż rok wcześniej. Część tego zysku, jeśli tak zdecyduje Rada Nadzorcza, może trafić do Skarbu Państwa. Rok temu przekazano 1,3 mld zł.

Wynik netto Grupy Kapitałowej BGK w 2025 r. osiągnął ponad 4 mld zł, gdy w 2024 r. było to prawie 3,6 mld zł.

Sam BGK odnotował 5,5 mld zł przychodów w 2025 r., wobec 5,3 mld zł w 2024 r. – to wzrost o 3,3 proc. Wynik netto BGK wyniósł 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc.

Istotnym obszarem działalności BGK w 2025 r. była dystrybucja środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do końca roku bank podpisał umowy na łączną kwotę 87,1 mld zł, w tym 83,5 mld zł w formie pożyczek. Znaczna część środków została przeznaczona na zieloną transformację miast, projekty energetyczne oraz cyfryzację.

W segmencie samorządowym BGK udzielił w 2025 r. finansowania na kwotę 6 mld zł, a łączne zaangażowanie banku wobec samorządów przekroczyło 26 mld zł. Kontynuowane było także wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego, w tym program TERMO, w ramach którego poprawę efektywności energetycznej uzyskało blisko 130 tys. mieszkań.

Miniony rok był również okresem wzrostu aktywności kapitałowej. Wartość inwestycji kapitałowych BGK wyniosła 8,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1 mld zł r/r. Bank rozwijał także działalność międzynarodową oraz współpracę w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, m.in. poprzez inicjatywę Team Poland wspierającą ekspansję zagraniczną polskich firm, która jest częścią Innovate Poland.

Jak bardzo BGK urósł w ostatnich latach, pokazuje wzrost sumy bilansowej banku. Na koniec 2025 r. było to 290,7 mld zł sumy bilansowej. To niemal siedem razy więcej niż jeszcze 10 lat temu. W 2015 r. suma bilansowa BGK wynosiła 43 mld zł.

Jak przyznał Czekaj, rośnie też wartość zobowiązań funduszy, którymi na zlecenie Skarbu Państwa zarządza BGK – to już 384 mld zł. Za ponad 200 mld zł tych zobowiązań odpowiada Fundusz Przeciwdzialania COVID-19.

Na koniec 2025 r. BGK zatrudniał 2743 osoby.

W ramach podsumowania 2025 r. BGK ocenił też realizację swojej 5-letniej strategii – na poziomie 38 proc. zaawansowania.

W najbliższym czasie BGK zamierza kontynuować realizację swoich głównych celów poprzez rozwój długoterminowego finansowania inwestycji publicznych i samorządowych, wspieranie strategicznych inwestycji państwa i bezpieczeństwa oraz rozszerzanie działalności kapitałowej i mobilizacji kapitału prywatnego.