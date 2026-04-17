Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.04.2026
NEWSROOM XYZ
17.04.2026 12:50

BGK ma umowę z resortem funduszy na powołanie spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę, która powierza bankowi założenie spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry. Spółka ma realizować zadania finansowanego z KPO Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO).

Umowę podpisali w piątek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prezes BGK Mirosław Czekaj oraz pierwsza wiceprezeska BGK Marta Postuła.

FBiO ma wspierać potencjał obronny Polski oraz ochronę ludności, a także wspierać innowacyjne firmy technologiczne i samorządy. Na fundusz przekierowano 22,5 mld zł, blisko jedną dziesiątą pieniędzy z KPO. W ramach funduszu realizowane będą inwestycje w zakresie obiektów zbiorowej ochrony i infrastruktury ochrony ludności, infrastruktury podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji przemysłu zbrojeniowego.

Polecamy: KE zgodziła się na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. 26 mld zł na schrony, drogi i cyberbezpieczeństwo

– Podpisaliśmy umowę, w wyniku której w BGK powstanie spółka Chrobry. To kropka postawiona nad dużym, całościowym projektem, jakim jest FBiO. Polska jako pierwsza i jedyna w UE stworzyła taki Fundusz w ramach KPO, na ponad 22,5 mld zł. Z tego 11 mld zł dostaną samorządy. Będą to preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na: ochronę ludności, infrastrukturę podwójnego zastosowania (w tym budowę dróg), miejsca schronienia i bezpieczne ujęcia wody. Czyli na wszystko to, co chroni ludność w sytuacji zagrożenia militarnego oraz przed cyberatakami i wszelkiego rodzaju hybrydową agresją. Kolejne 11 mld zł trafi do polskich przedsiębiorców na wsparcie produkcji dual-use, unowocześnienie działalności w zakresie cybermodernizacji – mówiła na konferencji towarzyszącej podpisaniu umowy ministra Pełczyńska-Nałęcz.

Model działania spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry zakłada wykorzystanie dwóch instrumentów: pożyczkowego i kapitałowego. Większość środków (15,7 mld zł) zostanie uruchomiona w formule instrumentu pożyczkowego, za którego wdrażanie i obsługę odpowiadać będzie bezpośrednio BGK.

– W dużej mierze będą to długoterminowe i bardzo nisko oprocentowane pożyczki. Pozostała część (6,7 mld zł) zostanie wniesiona w ramach instrumentu kapitałowego, realizowanego bezpośrednio przez Chrobrego – mówi prezes BGK.

Z nowego instrumentu w równym stopniu ma skorzystać sektor komunalny i sektor prywatny, obejmujący przedsiębiorstwa z branży technologicznej, obronnej, przemysłowej, transportowej i energetycznej.

– Zdywersyfikowanie projektów pod względem branż, zgodnie z określonymi priorytetami inwestycyjnymi, wesprze nie tylko samorządy, ale także przedsiębiorstwa. Dla nich FBiO będzie potężnym mechanizmem wsparcia, który zapewni polskim firmom konkurencyjność i możliwość wzrostu w perspektywicznych sektorach – wskazuje wiceprezeska BGK Marta Postuła.

Od prawej ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prezes BGK Mirosław Czekaj oraz pierwsza wiceprezeska BGK Marta Postuła podczas podpisania umowy między MFiPR a BGK w sprawie powołania spółki Chrobry
BGK powoła spółkę Chrobry. Będzie ona realizowała zadania wspierania obronności. Zasilą ją środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, do którego skierowano 22,5 mld zł z KPO. Na zdjęciu od prawej ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prezes BGK Mirosław Czekaj oraz pierwsza wiceprezeska BGK Marta Postuła podczas podpisania umowy między MFiPR a BGK w sprawie powołania spółki. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Ukrywanie majątku czy troska o dane beneficjentów? Polska 2050 chce zmian w fundacjach rodzinnych
Fundacje rodzinne miały chronić rodzinne fortuny i zapewniać mechanizm sukcesji. Stały się jednak przedmiotem politycznego sporu w zakresie jawności aktywów ulokowanych w fundacjach. Polska 2050…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Śląsk jak „pas rdzy” w USA. Supermiasto Katowice nie powstanie
– Śląsk się wyludnia. Zakłady likwidują się jeden po drugim. Staniemy się drugim Detroit. Nowa ustawa o metropolii trendu nie zmieni. Potrzebujemy jakiejś formy skonsolidowania gmin. My proponujemy…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki na GPW. PGE traci po publikacji wyników. Notowania 16 kwietnia 2026 r.
Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem korekty. Główne indeksy zanotowały spadki po kilku dniach wzrostów. Traciły między innymi spółki energetyczne oraz z sektora bankowego.
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cementownie alarmują. „Bez polskiego cementu inwestorzy będą skazani na łaskę producentów zagranicznych”
Import cementu do Polski może w tym roku przekroczyć 2 mln ton, z czego połowa pochodzić będzie z Ukrainy. Jednocześnie spadnie krajowa produkcja – szacuje Stowarzyszenie Producentów Cementu. Branża…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska kluczowa dla Decathlonu, a Polacy gonią sportowo Zachód. Zaostrza się gra o miliardy
Sportowy potentat coraz więcej sprzedaje i produkuje w naszym kraju – a miejsca nadal widzi mnóstwo. 75 mln zł inwestycji w ostatnich latach to wstęp do jeszcze większej ekspansji. Konkurencja nie…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy prognozują wzrost cen mieszkań, klienci już nie wierzą w spadki
Rynek mieszkaniowy w Polsce wychodzi z fazy stabilizacji. Rośnie presja na wzrost cen, a kupujący wracają do biur sprzedaży
15.04.2026