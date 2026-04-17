BGK ma umowę z resortem funduszy na powołanie spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę, która powierza bankowi założenie spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry. Spółka ma realizować zadania finansowanego z KPO Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO).

Umowę podpisali w piątek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prezes BGK Mirosław Czekaj oraz pierwsza wiceprezeska BGK Marta Postuła.

FBiO ma wspierać potencjał obronny Polski oraz ochronę ludności, a także wspierać innowacyjne firmy technologiczne i samorządy. Na fundusz przekierowano 22,5 mld zł, blisko jedną dziesiątą pieniędzy z KPO. W ramach funduszu realizowane będą inwestycje w zakresie obiektów zbiorowej ochrony i infrastruktury ochrony ludności, infrastruktury podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji przemysłu zbrojeniowego.

– Podpisaliśmy umowę, w wyniku której w BGK powstanie spółka Chrobry. To kropka postawiona nad dużym, całościowym projektem, jakim jest FBiO. Polska jako pierwsza i jedyna w UE stworzyła taki Fundusz w ramach KPO, na ponad 22,5 mld zł. Z tego 11 mld zł dostaną samorządy. Będą to preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na: ochronę ludności, infrastrukturę podwójnego zastosowania (w tym budowę dróg), miejsca schronienia i bezpieczne ujęcia wody. Czyli na wszystko to, co chroni ludność w sytuacji zagrożenia militarnego oraz przed cyberatakami i wszelkiego rodzaju hybrydową agresją. Kolejne 11 mld zł trafi do polskich przedsiębiorców na wsparcie produkcji dual-use, unowocześnienie działalności w zakresie cybermodernizacji – mówiła na konferencji towarzyszącej podpisaniu umowy ministra Pełczyńska-Nałęcz.

Model działania spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry zakłada wykorzystanie dwóch instrumentów: pożyczkowego i kapitałowego. Większość środków (15,7 mld zł) zostanie uruchomiona w formule instrumentu pożyczkowego, za którego wdrażanie i obsługę odpowiadać będzie bezpośrednio BGK.

– W dużej mierze będą to długoterminowe i bardzo nisko oprocentowane pożyczki. Pozostała część (6,7 mld zł) zostanie wniesiona w ramach instrumentu kapitałowego, realizowanego bezpośrednio przez Chrobrego – mówi prezes BGK.

Z nowego instrumentu w równym stopniu ma skorzystać sektor komunalny i sektor prywatny, obejmujący przedsiębiorstwa z branży technologicznej, obronnej, przemysłowej, transportowej i energetycznej.

– Zdywersyfikowanie projektów pod względem branż, zgodnie z określonymi priorytetami inwestycyjnymi, wesprze nie tylko samorządy, ale także przedsiębiorstwa. Dla nich FBiO będzie potężnym mechanizmem wsparcia, który zapewni polskim firmom konkurencyjność i możliwość wzrostu w perspektywicznych sektorach – wskazuje wiceprezeska BGK Marta Postuła.