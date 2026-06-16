Kategoria artykułu: Biznes
Biowen zwiększył przychody o 200 proc. „Wejście na marketplace’y jak Amazon to nieograniczone możliwości”
Producent suplementów diety Biowen w tym roku celuje w 50-procentowy wzrost. – Cel to rozwój własnej marki, private label i eksportu. Docelowo chcemy działać w modelu 50/50, połowę sprzedaży generować w Polsce, połowę za granicą – mówi Damian Olędzki, współzałożyciel firmy Biowen.
16.06.2026, 05:45
– W tym roku wprowadzimy na rynek ok. 30 nowych produktów. Jednak od 2027 r. zaczynamy również rozwój marek własnych dla partnerów. Zamierzamy jak najszerzej rozwijać ten model również na rynkach zagranicznych – mówi Damian Olędzki, współzałożyciel firmy Biowen. Fot. materiały prasowe Biowen
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim momencie rozwoju jest rynek suplementów diety w Polsce.
- Jaki jest plan i strategia rozwoju producenta suplementów z Białegostoku.
- Jakie są największe wyzwania i bolączki tego segmentu.