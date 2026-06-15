Kategoria artykułu: Biznes
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Biznes na froncie. Wojna XXI wieku i strategiczny moment dla polskiego kapitału.
Czy wypracowane w trakcie wojny rozwiązania biznesowe i technologiczne można będzie przenieść do warunków pokojowych? I czy walcząca Ukraina może być miejscem rozwijania biznesu? O tym, jak kapitał prywatny może wzmacniać modernizację ukraińskiej gospodarki oraz o w jaki sposób Ukraina zmieniła myślenie o wojnie XXI wieku - rozmawiali eksperci i praktycy z Polski i Ukrainy na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.
15.06.2026, 03:45
Uczestnicy panelu „Biznes na froncie: jak rozwijać działalność w warunkach wojennych” w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Od lewej: Jakub Bokiewicz, Alexander McWhorter i Piotr Ciarkowski. Fot. Europejski Kongres Finansowy,
Z tego artykułu dowiesz się…
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- Na ile rozwój gospodarczy Ukrainy blokuje korupcja
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