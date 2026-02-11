BNP Paribas i KGHM nie zawiodły inwestorów. Dzień na GPW 11 lutego 2026 r.

Dziś na GPW panowały lepsze nastroje niż poprzednio. Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję na plusie, a liderem wzrostów był WIG20, który zyskał 0,56 proc. i zamknął się na poziomie 3412,74 pkt. Dobre nastroje były widoczne także na szerokim rynku. WIG wzrósł o 0,47 proc., a WIG30 o 0,37 proc. Na niewielkim, ale dodatnim poziomie zakończył dzień również WIGdivplus, który zyskał 0,21 proc.

Pozytywnie wyróżniały się także szerokie indeksy rynku, w tym WIG140, który wzrósł o 0,48 proc. Wzrosty objęły jednak przede wszystkim duże i średnie spółki. W przypadku mWIG40 oraz sWIG80 zmiany były symboliczne i ograniczyły się do niewielkich ruchów wokół poziomów otwarcia.

Na tle rynku negatywnie wyróżniał się sektor bankowy. Indeks WIG Banki zakończył sesję spadkiem o 0,32 proc., schodząc do poziomu 21 061,04 pkt.

Na rynku może panować niepewność

Do końca tygodnia na rynku może utrzymywać się niepewność inwestorów. Inwestorzy czekają bowiem na odczyt inflacji konsumenckiej w USA. Do tej pory informacje gospodarcze z USA okazywały się różne od oczekiwań. We wtorek sprzedaż detaliczna była niższa od oczekiwanej. Z kolei w środę Departament Pracy podał, że w sektorach pozarolniczych przybyło w styczniu aż 130 tys. miejsc pracy, podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu o 65 tys. To zaś może spowodować, że Fed nie obniży stóp procentowych, by rozruszać gospodarkę.

Od danych o inflacji w USA zależy więc, czy dolar pójdzie w górę. To zaś wywarłoby presję na rynki wschodzące i ceny surowców.

Najsłabszym indeksem giełdowym był dziś WIG Informatyka, który spadał po przecenach na akcjach Asseco o ponad 2 proc. Gdy jednak kurs tej spółki zaczął iść w górę, najsłabszym indeksem sektorowym był indeks bankowy. mBank, Millennium i Alior szły bowiem w dół o ok. 1 proc.

KGHM i BNP Paribas liderami parkietu

Indeksowi WIG Banki nie pomogły nawet bardzo dobre wyniki za IV kwartał BNP Paribas. Zysk wzrósł o 15,5 proc. i był wyższy, niż spodziewali się analitycy. Do tego NBP podał, że zysk netto sektora bankowego od stycznia do grudnia 2025 r. wyniósł 48,7 mld zł i był o 21,54 proc. wyższy r/r. Nic więc dziwnego, że akcje francuskiego banku poszły w górę o prawie 7 proc.

Dobrze radziły sobie także spółki energetyczne. Mimo porannych spadków Enea szła w górę o 2,6 proc. Także Tauron poradził sobie z porannymi spadkami i lekko rósł. Najlepiej radziła sobie grupa PGE, której akcje szły w górę aż o 3,5 proc. Indeks WIG Energia rósł więc o 1,5 proc.

Na WIG20 najsilniejszą spółką był KGHM. Akcje potentata miedziowego zyskiwały prawie 6 proc. Na akcjach firmy panuje jednak duża zmienność, a od 23 stycznia do zakończenia notowań w środę 11 lutego kurs spółki spadł o 2,8 proc.

Na mWIG40 bardzo dobrze radziła sobie JSW. W czwartek wśród załogi ma odbyć się referendum, czy pracownicy zgodzą się na zawieszenie części świadczeń. Jeśli przystaną na to rozwiązanie, spółce może się udać zdobyć zewnętrzne finansowanie i uniknie restrukturyzacji ustawowej.