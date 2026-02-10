Kategoria artykułu: Biznes
Główne indeksy poszły w dół. Najlepiej radziła sobie PGE, a najgorzej KGHM. Dzień na GPW 10 luty 2026 r.
Inwestorzy boją się zarówno o stan amerykańskiej gospodarki, jak też i o sytuację wokół Iranu. Nic więc dziwnego, że giełdowe indeksy świecą się na czerwono. Na GPW słabo radziły dziś sobie KGHM i Dino. Z kolei w górę szły akcje PGE.
Tak wyglądał 10 luty na giełdzie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
