Bolt Drive zainwestuje w Polsce 150 mln zł. Czy ożywi rynek wynajmu aut na minuty?

Bolt Drive chce zainwestować w Polsce 150 mln zł do 2027 r. Zacznie od Warszawy. Jak zapowiadają władze firmy, od 27 lipca warszawiacy zyskają dostęp do niemal 400 nowych samochodów – Toyot Yaris i Yaris Cross – w ramach floty Bolt Drive. Docelowo ma ona liczyć 600 aut. Usługa będzie dostępna w europejskiej aplikacji Bolt.

Firma podkreśla, że model cenowy będzie elastyczny. Opłata zostanie naliczona – zależnie od wyboru klienta – za minuty i przejechane kilometry albo w ramach pakietu godzinowego lub dobowego, obejmującego wynajem nawet na siedem dni. Po zakończeniu wynajmu system ma automatycznie wybrać dla klienta najkorzystniejszą opcję.

Koszty tankowania samochodów Bolt Drive na stacjach Shell ma pokryć… Bolt. W cenę przejazdu wliczono również opłaty za parkowanie w warszawskich strefach płatnego parkowania. Kierowcy będą mogli na bieżąco sprawdzać swój styl jazdy dzięki Driving Score – autorskiej funkcji Bolta opartej na systemie punktowym.

Z Bolt Drive będą mogły korzystać osoby, które ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy od co najmniej roku. Rejestracja odbywa się w aplikacji Bolt i wymaga weryfikacji prawa jazdy oraz dowodu osobistego, a także zrobienia selfie.

Samochód będzie można bezpłatnie zarezerwować na 15 minut, otworzyć i zamknąć telefonem, a wynajem zakończyć w dowolnym miejscu w strefie widocznej w aplikacji. Z usługi będą mogli korzystać również klienci Bolt for Business, wykorzystując ją m.in. do przejazdów służbowych pracowników.

Flota Bolt Drive będzie składała się z samochodów hybrydowych. Auta zostaną wyposażone w czujniki monitorujące prędkość, co pozwoli firmie kontaktować się z użytkownikiem w przypadku wykrycia ryzykownych zachowań. Wszystkie samochody są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, a obsługa klienta będzie dostępna telefonicznie przez całą dobę.

Bolt „wykosi” konkurencję?

Jak wyjaśniają przedstawiciele Bolta, Polska jest kolejnym rynkiem – po Estonii, Litwie, Łotwie, Niemczech i Czechach – na którym pojawi się flota Bolt Drive. W Warszawie początkowo będą ją tworzyły wyłącznie samochody hybrydowe z automatyczną skrzynią biegów. Na sfinansowanie inwestycji Bolt pozyskał ponad 86 mln zł od ING Leasing.

Bolt Drive to usługa carsharingowa, czyli krótkoterminowy wynajem samochodów, rozliczany m.in. za minuty lub godziny. Ma być alternatywą dla taksówek, komunikacji miejskiej oraz posiadania własnego auta.

– Bolt Drive dostarcza samochody po to, żeby klienci nie musieli ich kupować. Prywatne auto przez większość czasu stoi zaparkowane, a właściciel ponosi koszty serwisu, ubezpieczenia i parkowania niezależnie od tego, jak często z niego korzysta. Carsharing pozwala mieć dostęp do samochodu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebny, bez żadnych ukrytych kosztów. Jeden samochód w modelu carsharingowym może zastąpić kilka aut prywatnych – komentuje Wojciech Ulinowski, menedżer ds. operacyjnych Bolt Drive w Polsce.

Jak dodaje przedstawiciel Bolta, jeden samochód współdzielony może zastąpić nawet 17 aut prywatnych. Z doświadczeń Bolta w państwach bałtyckich wynika natomiast, że osoby, które zdecydowały się korzystać z samochodów współdzielonych, zaoszczędziły łącznie nawet 3,4 mld zł.

– Rynek zweryfikował niektóre założenia, mam jednak nadzieję, że nasze wejście da impuls do ponownego rozwoju tej usługi. Jesteśmy gotowi zwiększać jej dostępność, tak aby samochody znajdowały się jak najbliżej użytkowników. Jeśli ktoś wie, że ma auto pięć minut od siebie, chętnie z niego skorzysta – komentuje Wojciech Ulinowski.

Carsharing w Polsce się zwija(ł)

Problem w tym, że rynek wynajmu aut na minuty ma już w Polsce za sobą okres największego rozkwitu. Po początkowym boomie nastąpił gwałtowny spadek zainteresowania, co zmusiło wielu operatorów do wycofania się z rynku.

W ostatnich latach z polskiego rynku carsharingu zniknęły takie firmy jak InnogyGo, Vozilla i CityBee. W 2025 r. z wynajmu aut na minuty wycofał się również jeden z największych operatorów – Panek. Obecnie usługę na większą skalę oferuje w Polsce przede wszystkim Traficar.

Dlaczego w przypadku Bolt Drive miałoby być inaczej?

– Nie zaczynamy od zera. Mamy doświadczenie z pięciu krajów. To część większej oferty Bolta, z której korzystają miliony klientów. Mamy inżynierów, którzy dostosowują aplikację do lokalnych potrzeb. Dzięki temu doświadczeniu jesteśmy w stanie przekonać klientów. Bardzo ważna jest również cena – mówi portalowi XYZ Wojciech Ulinowski.

Co przesądziło o porażkach wcześniejszych operatorów? Eksperci wskazywali m.in., że mniejsze firmy nie wytrzymywały konkurencji ze strony taksówek zamawianych przez aplikacje. Ceny przejazdów często okazywały się bardziej atrakcyjne niż koszt wynajmu samochodu na minuty. Przyczyn upatrywano również w przywiązaniu Polaków do posiadania własnego samochodu.

Za granicą trendy są jednak inne. W 2022 r. z carsharingu korzystało na świecie 123,4 mln osób – podaje Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na raport „Global Carsharing Telematics Market Report”.

Najdynamiczniej rynek rozwija się w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, gdzie na początku 2025 r. działało niemal 300 operatorów carsharingu. Nadal rośnie tam zarówno liczba pojazdów, jak i miejsc, w których można korzystać z usługi. Za perspektywiczne rynki uznawane są również Francja i Holandia.