Bolt Drive zainwestuje w Polsce 150 mln zł. Czy ożywi rynek wynajmu aut na minuty?
Bolt Drive wchodzi do Polski i zamierza przeznaczyć na rozwój usługi ponad 150 mln zł. Firma zainwestuje w nowoczesne samochody oraz wynajem aut na minuty. Dotychczas carsharing nie cieszył się jednak nad Wisłą dużą popularnością, a kolejne firmy oferujące go znikały z rynku. Czy tym razem będzie inaczej?
27.07.2026, 11:23
Bolt Drive zainwestuje w Polsce ponad 150 mln zł. Flotę firmy w Warszawie na początek zasili 400 nowych samochodów. Fot. Bolt Drive
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Bolt Drive chce zainwestować 150 mln zł w polski rynek carsharingu.
- Na czym polega usługa Bolt Drive.
- W jakiej kondycji jest rynek carsharingu w Polsce.