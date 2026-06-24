Kategorie artykułu: Biznes Świat
Brak pracowników w regionie to problem strukturalny, nie chwilowy
Węgierski gigant drobiarski Master Good wstrzymuje wielką inwestycję. Powodem nie jest brak funduszy, lecz niedobór pracowników. To problem wielu firm w całym regionie. Zdaniem ekspertów mamy do czynienia ze zjawiskiem o charakterze strukturalnym.
24.06.2026, 05:15
Škoda Auto to jeden z tych dużych zakładów w państwach naszego regionu, które skarżyły się na brak rąk do pracy. Fot. Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co pokrzyżowało wielkie plany inwestycyjne węgierskiej firmy Master Good.
- Skąd i dlaczego duże grupy mięsne w Europie Środkowej chętnie rekrutują pracowników.
- Jakie rozwiązania problemu niedoboru rąk do pracy proponują eksperci zajmujący się rynkiem pracy.