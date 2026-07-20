Brakuje setek tysięcy kierowców. Branża: rząd blokuje dopływ nowych pracowników
Branża transportowa i logistyczna mierzy się z coraz większym niedoborem kierowców zawodowych. W całej Europie może brakować ich już kilkuset tysięcy. Tymczasem rząd przerwał prace nad wpisaniem kierowców na listę zawodów deficytowych. Przedstawiciele branży ostrzegają, że pogłębiający się kryzys zagraża całej gospodarce.
20.07.2026, 04:45
Według szacunków w Polsce może brakować kilkadziesiąt tysięcy kierowców. Fot. orinoco-art, GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego przewoźnicy nadal mierzą się z rekordowym deficytem kierowców.
- Jak brak pracowników wpływa na koszty przewozów i ceny usług.
- Jakie rozwiązania proponują firmy transportowe i co odpowiada na to rząd.