Kategoria artykułu: Biznes
Branża transportowa w kryzysie. DSV Road: koszty paliwa uderzają w przewoźników
Transport znalazł się w kryzysie – każdy kwartał przynosi kolejne rekordy upadłości polskich firm. Sytuacja pogarsza się wraz ze wzrostem cen paliw. – Ma to duże przełożenie na stawki końcowe dla klientów – mówi Filip Czerwiński, członek zarządu DSV Road. Ale przyczyn tej sytuacji jest więcej.
29.06.2026, 03:45
– Chcemy optymalnie wykorzystywać czas pracy kierowców i minimalizować występowanie sytuacji, w których przewożą puste naczepy bez ładunku. I tak planować trasy, żeby kierowca mógł szybciej wrócić do domu – mówi Filip Czerwiński, członek zarządu DSV Road. Fot. DSV
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak kryzys w branży transportowej wpływa na kondycję firm logistycznych w Europie.
- Czy wysokie ceny paliw są jedyną przyczyną rekordowej liczby upadłości przewoźników.
- W jaki sposób firmy radzą sobie z niedoborami kierowców.