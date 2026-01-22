Kategoria artykułu: Biznes
Branża dostaw obawia się milionowych strat przez dyrektywę platformową. Wolt: „Jesteśmy za rozwiązaniami, które chronią, ale nie szkodzą”
– Odebranie elastyczności kurierom może kosztować Polskę nawet 41 tys. miejsc pracy i setki milionów złotych strat dla sklepów i restauracji – alarmuje Pragmatic Policy Group (PPG) w badaniu „Polski rynek usług dostawy zamówień z użyciem aplikacji w 2025 r.” – Jesteśmy otwarci na dialog dotyczący kształtu dyrektywy platformowej w Polsce – apelują przedstawiciele Wolt Polska.
Branża kurierska i rynku dostaw drży przed wdrożeniem przepisów dotyczących tzw. dyrektywy platformowej. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest, jaki ma cel, co może zmienić tzw. dyrektywa platformowa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform.
- Jakie są obawy branży dostaw, jeśli chodzi o wdrożenie założeń tzw. dyrektywy platformowej.
- Jakie znaczenie dla spółki Wolt ma Polska i jakie są priorytety firmy na 2026 r.