AI w Polsce przyspiesza. Infrastruktura rośnie szybciej niż wdrożenia

W 2025 r. w Polsce odnotowano rekordowy poziom inwestycji w infrastrukturę cyfrową, obejmujący m.in. rozwój centrów danych, budowę krajowych kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji oraz przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – wynika z raportu PMR Market Experts by Hume’s, podsumowującego sytuację w sektorze ICT.

26.01.2026, 14:30
Na zdjęciu ilustracyjnym słupki wzrostów na tle osoby korzystającej z laptopa
12 proc. Polaków korzysta z płatnych rozwiązań AI. Fot. Prae-Studio/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jaka jest skala rozwoju rynku ICT oraz AI w Polsce w 2025 r.
  2. Jak polskie firmy i instytucje realnie wdrażają sztuczną inteligencję oraz z jakimi barierami się mierzą.
  3. Dlaczego – w ocenie PMR Market Experts by Hume’s – Polska staje się atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji w AI i infrastrukturę danych.
Jak zauważa raport, końcówka roku przyniosła także intensyfikację prac nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Są też zapowiedzi kolejnych projektów regulacyjnych i infrastrukturalnych w tym obszarze.

Stabilizacja po fazie eksperymentów

„Rok 2025 zapisze się w historii branży ICT jako moment stabilizacji po kilku latach gwałtownej transformacji. Po fazie euforii wokół generatywnej sztucznej inteligencji rynek wszedł w etap bardziej dojrzałej adopcji. Firmy zaczęły realnie integrować AI z procesami biznesowymi, a nie tylko testować nowe rozwiązania” – czytamy w raporcie PMR Market Experts by Hume’s.

Autorzy podkreślają jednocześnie rosnącą rolę chmury hybrydowej, edge computingu oraz automatyzacji opartej na danych. Stają sie one fundamentem dalszego rozwoju sektora ICT w Polsce.

Główne wnioski

Jak oszacował PMR Market Experts by Hume’s:

  • Wartość polskiego rynku ICT w 2025 r. przekroczyła 130 mld zł.
  • Rynek AI w Polsce osiągnął wartość 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 40 proc. r/r.
  • Wydatki na AI stanowią ok. 3 proc. całkowitej wartości rynku IT w Polsce.
  • 74 proc. wydatków na AI przypada na duże przedsiębiorstwa, co potwierdza koncentrację inwestycji w największych podmiotach.
  • 5,9 proc. firm w Polsce korzysta z rozwiązań opartych na AI (dane Eurostat).
  • Trzy czwarte firm deklaruje wzrost budżetów na AI, jednak aż 57 proc. nie potrafi jeszcze wskazać konkretnych obszarów inwestycji.
  • Osiem na dziesięć firm wdraża AI głównie w celu automatyzacji procesów biznesowych, a nie tworzenia nowych modeli operacyjnych.
  • 60 proc. Polaków korzystało z narzędzi opartych na AI, z czego 12 proc. używało rozwiązań płatnych.

Polska atrakcyjna jako lokalizacja inwestycji infrastrukturalnych AI

W ocenie autorów raportu Polska zyskuje na atrakcyjności jako lokalizacja inwestycji infrastrukturalnych AI. Łączymy stabilność gospodarczą i konkurencyjne koszty z rosnącym zapleczem technologicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest już ponad 200 MW dostępnej mocy komercyjnych centrów danych w Polsce. To oznacza, że w ciągu czterech lat krajowy rynek data center podwoił swoje zasoby mocy. Zgodnie z prognozami, do 2030 r. skala ta może się nawet potroić.

Jak podkreślają autorzy raportu, istotną rolę w budowie ekosystemu AI odgrywają także dwie nowe fabryki sztucznej inteligencji. Obie są finansowane ze środków unijnych i krajowych, które wspierają rozwój badań oraz środowiska startupowego. To PIAST AI w Poznaniu oraz Gaia AI Factory w Krakowie. Dynamiczny rozwój infrastruktury obliczeniowej oraz coraz szersza dostępność usług przetwarzania danych zmieniają warunki funkcjonowania rynku. W ocenie autorów raportu otwiera to nowy etap dla rozwoju AI w Polsce.

AI wciąż narzędziem dla wąskiej grupy specjalistów

Jak wynika z raportu, ponad połowa firm (55 proc.) nie posiada jeszcze sformalizowanej strategii w obszarze AI. Jedynie 21 proc. dysponuje w pełni zatwierdzonym dokumentem strategicznym. Zdaniem autorów oznacza to, że wiele wdrożeń ma charakter oddolny lub doraźny, a nie systemowy.

Jak zauważają, sztuczna inteligencja w Polsce pozostaje narzędziem wykorzystywanym przez wąską grupę specjalistów, a nie rozwiązaniem wdrażanym w całej organizacji. W dwóch trzecich firm z narzędzi AI regularnie korzysta mniej niż 30 proc. pracowników.

Jednocześnie zaledwie 12 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że z powodzeniem realizuje ponad 90 proc. swoich projektów AI. To wskazuje na skalę wyzwań związanych z efektywnym wdrażaniem tej technologii.

Największe wdrożenia AI w Polsce w 2025 r.

Wśród największych wdrożeń AI w Polsce w 2025 r. raport wskazuje na strategiczne porozumienie Orlenu z Google Cloud. WYmienia też realizowane równolegle – również przez Orlen – największe wdrożenie AI w Europie Środkowej, realizowane we współpracy z Microsoft. Projekt obejmuje m.in. rozwój inteligentnych asystentów, zaawansowaną analizę danych oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Oprócz tego:

  • Grupa PZU nawiązała strategiczną współpracę z Google Cloud i Operatorem Chmury Krajowej (OChK), realizując projekt wdrożenia rozwiązań opartych na chmurze publicznej oraz sztucznej inteligencji.
  • PKO Bank Polski jako pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie udostępnił na platformie Hugging Face swój własny model językowy RoBERTa, zdolny analizować dokumenty o długości do 15 stron A4. Model powstał we współpracy zespołu AI Lab banku oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB pod kierownictwem dr. Marka Kozłowskiego.
  • Pod Warszawą, w Duchnicach, powstał nowoczesny obiekt: Atman Data Center Warsaw-3, czyli gigantyczne centrum danych o wartości inwestycji 1,5 mld złotych. Obiekt o powierzchni 5,5 ha, zaprojektowany przez pracownię Kombinat Grupa Projektowa, pomieści ponad 50 tys. serwerów w 36 nowoczesnych serwerowniach i zaoferuje 43 MW mocy IT wyłącznie do zasilania sprzętu kolokowanego.

  1. Rynek AI i cały sektor ICT w Polsce wszedł w fazę dojrzałości, jednak adopcja sztucznej inteligencji pozostaje nierówna. Jak wskazują analitycy PMR Market Experts by Hume’s, dynamika wzrostu rynku oraz wydatków firm jest wysoka, lecz realne wdrożenia wciąż w dużej mierze ograniczają się do automatyzacji procesów i zastosowań punktowych. Brak strategii AI w ponad połowie przedsiębiorstw oraz niski odsetek projektów zakończonych pełnym sukcesem pokazują, że rynek przeszedł etap eksperymentów, ale nie osiągnął jeszcze fazy powszechnej, systemowej transformacji.
  2. Rozwój AI napędzają przede wszystkim duże organizacje, co pogłębia dystans między nimi a sektorem MŚP. Aż 74 proc. wydatków na AI przypada na największe firmy, głównie z sektorów energetycznego, finansowego i ubezpieczeniowego. Mniejsze podmioty pozostają zazwyczaj użytkownikami pojedynczych narzędzi, bez długofalowej strategii integracji AI z działalnością operacyjną.
  3. Polska umacnia się jednocześnie jako regionalne centrum infrastruktury danych i przetwarzania, co może stać się impulsem dla dalszego rozwoju rynku. Szybki przyrost mocy centrów danych, rozwój krajowych projektów AI oraz inwestycje publiczne i prywatne tworzą solidne zaplecze dla kolejnych wdrożeń. Połączenie stabilności gospodarczej, konkurencyjnych kosztów i rosnącej dostępności infrastruktury zwiększa atrakcyjność Polski jako lokalizacji dla projektów AI o znaczeniu regionalnym i europejskim.