Kategorie artykułu: Newsy Technologia
AI w Polsce przyspiesza. Infrastruktura rośnie szybciej niż wdrożenia
W 2025 r. w Polsce odnotowano rekordowy poziom inwestycji w infrastrukturę cyfrową, obejmujący m.in. rozwój centrów danych, budowę krajowych kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji oraz przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – wynika z raportu PMR Market Experts by Hume’s, podsumowującego sytuację w sektorze ICT.
26.01.2026, 14:30
12 proc. Polaków korzysta z płatnych rozwiązań AI. Fot. Prae-Studio/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest skala rozwoju rynku ICT oraz AI w Polsce w 2025 r.
- Jak polskie firmy i instytucje realnie wdrażają sztuczną inteligencję oraz z jakimi barierami się mierzą.
- Dlaczego – w ocenie PMR Market Experts by Hume’s – Polska staje się atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji w AI i infrastrukturę danych.